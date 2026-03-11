"Торпедо-Горький" всухую проиграл "Рязани-ВДВ" Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

10 марта "Торпедо-Горький" на выезде уступил "Рязани-ВДВ", не сумев поразить ворота соперника. Встреча завершилась со счетом 0:2.

В воротах Дмитрия Дагестанского побывали две безответные шайбы. Хозяева открыли счет на 14:18 — отличился Дамир Рахимуллин. Второй гол рязанцы забили на 27:04, его автором стал Тимур Ахунов.

Команда Дмитрия Космачева пока не смогла гарантировать себе место в плей-офф. Для решения этой задачи нижегородцам необходима всего одна победа.

После этого матча "Торпедо-Горький" с 72 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.

В регулярном чемпионате горьковчанам осталось провести две встречи. 12 марта подопечные Дмитрия Космачева сыграют (0+) с "Дизелем", а 14 марта — с "Кристаллом".

