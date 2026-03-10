Нижегородская "Чайка" уступила "Авто" со счетом 1:2 Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" потерпела поражение в матче против "Авто" — 1:2.

Стартовый отрезок остался за "Авто". Уже к шестой минуте периода гости дважды поразили ворота автозаводцев. После второго пропущенного гола Марат Сабиров занял место Егора Гриценко.

"Чайка" активно включилась в игру и сумела сократить отставание ещё до первого перерыва. Под занавес двадцатиминутки Макар Глазунов поразил ворота соперника броском в одно касание — 1:2.

В концовке встречи подопечные Алексея Подалинского устроили финальный штурм, но перевести игру в овертайм так и не смогли.



Нижегородцы попробуют взять реванш уже завтра, 11 марта.

