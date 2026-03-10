Игрока нижегородского "Старта" успешно прооперировали в Красноярске Спорт

Фото: ХК "Енисей"

Операция защитника нижегородского клуба "Старт" Сергея Филатова прошла в штатном режиме. В ближайшие несколько дней хоккеист останется в больнице Красноярска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного тренера команды Андрея Рушкина.

Напомним, Филатов получил тяжелую травму в матче чемпионата России по хоккею с мячом против "Енисея" в Красноярске. Игрока задели лезвием конька, после чего его экстренно госпитализировали прямо со льда.

По словам Рушкина, хирургическое вмешательство прошло нормально, до сегодняшнего утра игрок находился под наркозом. У Филатова повреждена вена в области бедра.

"Наш доктор был, говорил с врачом, проводившим операцию. Тот сказал, что от трех до пяти дней надо будет посмотреть, чтобы никаких загноений не было. Поэтому он останется на какой-то промежуток времени [в больнице] и потом вернется", - отметил наставник.

Ранее сообщалось, что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей за срыв матча с "Кузбассом". Встреча в Нижнем Новгороде не состоялась из‑за неудовлетворительного состояния льда. Команде присудили техническое поражение, а исполнительного директора ХК "Старт" позже уволили.