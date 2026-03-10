Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
10 марта 2026 15:25
Игрока нижегородского "Старта" успешно прооперировали в Красноярске
10 марта 2026 12:08
Игрок "Пари НН" рассказал, что речи Шпилевского пробирают его до мурашек
10 марта 2026 09:19
Вратаря ХК "Торпедо" Дениса Костина оштрафовали за симуляцию в матче с "Сочи"
09 марта 2026 17:01
Игроку нижегородского "Старта" попали коньком в бедренную артерию во время матча
09 марта 2026 09:00
"Торпедо-Горький" обыграл тульский АКМ по буллитам
08 марта 2026 19:48
Нижегородское "Торпедо" вырвало победу у "Сочи" и вернулось в топ-4 Запада  
08 марта 2026 09:06
"Пари НН" одержал первую победу после зимней паузы
07 марта 2026 13:15
Исполнительного директора ХК "Старт" уволили после срыва матча с "Кузбассом"
06 марта 2026 09:36
Министр спорта опроверг слухи о пожертвованиях в нижегородской спортшколе
05 марта 2026 15:44
Мажич назвал ошибочным пенальти "Пари НН" в матче с "Локомотивом"
Спорт

Игрока нижегородского "Старта" успешно прооперировали в Красноярске

10 марта 2026 15:25 Спорт
Игрока нижегородского Старта успешно прооперировали в Красноярске

Фото: ХК "Енисей"

Операция защитника нижегородского клуба "Старт" Сергея Филатова прошла в штатном режиме. В ближайшие несколько дней хоккеист останется в больнице Красноярска. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главного тренера команды Андрея Рушкина.

Напомним, Филатов получил тяжелую травму в матче чемпионата России по хоккею с мячом против "Енисея" в Красноярске. Игрока задели лезвием конька, после чего его экстренно госпитализировали прямо со льда.

По словам Рушкина, хирургическое вмешательство прошло нормально, до сегодняшнего утра игрок находился под наркозом. У Филатова повреждена вена в области бедра.

"Наш доктор был, говорил с врачом, проводившим операцию. Тот сказал, что от трех до пяти дней надо будет посмотреть, чтобы никаких загноений не было. Поэтому он останется на какой-то промежуток времени [в больнице] и потом вернется", - отметил наставник.

Ранее сообщалось, что клуб был оштрафован на 100 тысяч рублей за срыв матча с "Кузбассом". Встреча в Нижнем Новгороде не состоялась из‑за неудовлетворительного состояния льда. Команде присудили техническое поражение, а исполнительного директора ХК "Старт" позже уволили.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Старт" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
10 марта 2026 09:19
Вратаря ХК "Торпедо" Дениса Костина оштрафовали за симуляцию в матче с "Сочи"
09 марта 2026 09:00
"Торпедо-Горький" обыграл тульский АКМ по буллитам
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных