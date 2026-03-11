Нижегородское министерство науки и высшего образования возглавил Виктор Анисимов Политика

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 10 марта 2026 года подписал решение о назначении Виктора Анисимова министром науки и высшего образования региона. Об этом сообщили в правительстве области.

Новое ведомство включено в блок заместителя губернатора Егора Полякова. Курировать работу министерства будет заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Напомним, министерство науки и высшего образования создано в 2026 году. Его кадровый состав сформирован за счет сотрудников региональных министерств образования и промышленности с перераспределением штатных единиц между структурами.

Перед новым ведомством поставлена задача выстроить системную работу по внедрению разработок и практик нижегородских ученых в экономику и социальную сферу региона. Кроме того, министерство должно обеспечить синхронизацию деятельности профильных организаций с актуальными потребностями Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Сергей Половников назначен новым заместителем губернатора Нижегородской области.