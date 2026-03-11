Нижегородское министерство науки и высшего образования возглавил Виктор Анисимов

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 10 марта 2026 года подписал решение о назначении Виктора Анисимова министром науки и высшего образования региона. Об этом сообщили в правительстве области.
Новое ведомство включено в блок заместителя губернатора Егора Полякова. Курировать работу министерства будет заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.
Напомним, министерство науки и высшего образования создано в 2026 году. Его кадровый состав сформирован за счет сотрудников региональных министерств образования и промышленности с перераспределением штатных единиц между структурами.
Перед новым ведомством поставлена задача выстроить системную работу по внедрению разработок и практик нижегородских ученых в экономику и социальную сферу региона. Кроме того, министерство должно обеспечить синхронизацию деятельности профильных организаций с актуальными потребностями Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что Сергей Половников назначен новым заместителем губернатора Нижегородской области.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+