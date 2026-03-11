Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте Общество

Фото: Александр Воложанин

С 29 марта 2026 года Горьковская железная дорога запустит вторую ежедневную пару скоростных поездов "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Киров. Об этом сообщили в ГЖД.

Решение принято для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности. В компании отметили, что это направление остается одним из самых востребованных на магистрали.

Скоростной поезд №745/746 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 06:00 и прибывать в Киров в 10:59. В обратном направлении состав будет уходить в 17:00 и приезжать в столицу Приволжья в 21:44. По пути следования предусмотрены остановки на станциях Урень, Шахунья, Пижма и Котельнич-1.

Сейчас "Ласточка" выезжает из Нижнего Новгорода в 18:00 и прибывает в Киров в 22:51. Назад поезд отправляется в 06:21 и приезжает в 11:21.

Ранее сообщалось, что в марте на направлении Нижний Новгород – Москва в отдельные даты будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка".