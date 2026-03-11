Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте

11 марта 2026 13:55 Общество
Вторую ежедневную Ласточку между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте

Фото: Александр Воложанин

С 29 марта 2026 года Горьковская железная дорога запустит вторую ежедневную пару скоростных поездов "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород – Киров. Об этом сообщили в ГЖД.

Решение принято для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения транспортной доступности. В компании отметили, что это направление остается одним из самых востребованных на магистрали. 

Скоростной поезд №745/746 будет отправляться из Нижнего Новгорода в 06:00 и прибывать в Киров в 10:59. В обратном направлении состав будет уходить в 17:00 и приезжать в столицу Приволжья в 21:44. По пути следования предусмотрены остановки на станциях Урень, Шахунья, Пижма и Котельнич-1.

Сейчас "Ласточка" выезжает из Нижнего Новгорода в 18:00 и прибывает в Киров в 22:51. Назад поезд отправляется в 06:21 и приезжает в 11:21. 

Ранее сообщалось, что в марте на направлении Нижний Новгород – Москва в отдельные даты будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

