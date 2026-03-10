Сдвоенную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Москвой продлят в марте

Фото:
В марте на направлении Нижний Новгород – Москва в отдельные даты будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка". Об этом сообщили в ГЖД.
Из Москвы поезд отправится 13 и 15 марта в 21:15. В Нижний Новгород прибудет в 01:13 следующего дня.
В обратном направлении "Ласточка" отправится из столицы Приволжья 14 и 16 марта в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.
Решение о продлении курсирования сдвоенного состава связано с изменением спроса на перевозки.
Ранее такие поезда уже ходили на этом направлении в период мартовских праздников. Кроме того, между Москвой и Нижним Новгородом продолжает курсировать двухэтажный поезд "Буревестник".
