Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Последние новости рубрики Общество
10 марта 2026 14:50
Сдвоенную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Москвой продлят в марте
10 марта 2026 14:00
Студентов Мининского университета перевели на дистант из-за эвакуации
10 марта 2026 13:39
Более 23 тысяч домашних собак зарегистрировано в Нижегородской области
10 марта 2026 13:05
Нижний Новгород вошел в топ-5 по качеству общественного транспорта в России
10 марта 2026 12:00
Доброволец СВО: "За войсками беспилотных систем будущее"
10 марта 2026 11:25
Нижегородцы могут подать заявление на службу в полиции через "Госуслуги"
10 марта 2026 10:50
Минстрой одобрил строительство гостиницы в центре Нижнего Новгорода
10 марта 2026 10:46
Жители Сергача отправили на СВО новую партию гуманитарки
10 марта 2026 10:31
Нижегородцам рассказали, ждать ли нашествия комаров этим летом
10 марта 2026 10:16
Эдгард Запашный пригласил в цирк юного нижегородца, которому не продали букет
Общество

Сдвоенную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Москвой продлят в марте

10 марта 2026 14:50 Общество
Сдвоенную Ласточку между Нижним Новгородом и Москвой продлят в марте

Фото: Александр Воложанин

В марте на направлении Нижний Новгород – Москва в отдельные даты будет курсировать сдвоенный состав скоростного поезда № 723 "Ласточка". Об этом сообщили в ГЖД.

Из Москвы поезд отправится 13 и 15 марта в 21:15. В Нижний Новгород прибудет в 01:13 следующего дня.

В обратном направлении "Ласточка" отправится из столицы Приволжья 14 и 16 марта в 04:51 и прибудет в Москву в 09:09.

Решение о продлении курсирования сдвоенного состава связано с изменением спроса на перевозки.

Ранее такие поезда уже ходили на этом направлении в период мартовских праздников. Кроме того, между Москвой и Нижним Новгородом продолжает курсировать двухэтажный поезд "Буревестник".

