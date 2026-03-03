Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Общество

Расписание автобуса №50 скорректировали в Нижнем Новгороде из-за поезда

03 марта 2026 14:25 Общество
Расписание автобуса № 50 скорректировали в Нижнем Новгороде из-за поезда

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде изменили расписание автобусного маршрута № 50, следующего от станции метро "Парк Культуры" до аэропорта. Об изменениях сообщили в ЦРТС

Корректировки внесены для удобной пересадки пассажиров поезда "Санкт-Петербург — Самара", который прибывает на платформу "Стригино".

Дополнительно в расписание введён новый рейс. Автобус будет отправляться от станции метро "Парк Культуры" в 10:05, а из аэропорта — в 10:45.

Ранее сообщалось, что ЦРТС назвал главную причину сбоев в работе общественного транспорта.

