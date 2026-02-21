Расписание трех нижегородских электричек изменится в марте Общество

Фото: Александр Воложанин

В марте на направлении Нижний Новгород — Семенов временно изменится расписание нескольких пригородных поездов. Об этом сообщает АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

4, 6 и 16 марта корректировки коснутся поездов № 6518 и № 6520 из Нижнего Новгорода в Семенов.



Также 11 и 23 марта изменится расписание поезда № 6541, следующего из Семенова в Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что из-за праздничных выходных 22 и 23 февраля будет скорректировано расписание пригородных поездов в Нижегородской области.