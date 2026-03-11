Реверсивное движение введут на двух нижегородских дорогах из-за ремонта Общество

Фото: Александр Воложанин

Схема движения изменится на ряде участков дорог в Нижегородской области с 30 марта по 30 июня. Это связано с ремонтными работами.

Как сообщили в пресс-службе регионального минтранса, реверсивное движение будет организовано в Балахнинском муниципальном округе на автомобильной дороге 22Н-0305 "Подъезд к д. Рылово - Замятино от а/д Большие Могильцы - Конево". Изменения затронут участок с 0 по 4 км.

Аналогичные меры введут в Дзержинске. Речь об автодороге 22Н-4903 "Подъезд к п. Доскино от а/д Обход г. Н. Новгорода" на участке с 0 по 1 км.

На время проведения работ транспорт на этих отрезках будет двигаться поочередно в каждом направлении. Регулирование потока обеспечат соответствующие временные меры организации движения.

Водителям рекомендуют заранее продумывать маршрут, учитывать возможные задержки в пути и соблюдать требования временных дорожных знаков при проезде ремонтируемых участков.

Работы пройдут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее сообщалось, что на трассе Р-158 отремонтируют мост через Кудьму в Нижегородской области.