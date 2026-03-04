Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2026 10:23
"По ощущениям -26": нижегородцам рассказали о погоде в мартовские выходные
04 марта 2026 10:21
НИУ Президентской академии подвел итоги Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ студентов
04 марта 2026 10:12
На метромосту заработали камеры, фиксирующие проезд грузовиков
04 марта 2026 09:38
Движение по трассе Р-158 в Нижегородской области ограничат на полгода
03 марта 2026 19:19
Представлена концепция новой набережной вдоль Черниговской улицы
03 марта 2026 17:51
Бесплатный курс по кибербезопасности запустили для нижегородцев
03 марта 2026 16:48
Камеры фиксации нарушений ПДД установили на Большой Покровской
03 марта 2026 16:37
Более 120 учеников агротехнологических классов приняли участие в региональном конкурсе "АГРО-Старт"
03 марта 2026 16:34
Призеры конкурса "СВОя Первичка" из Автозаводского района закупили материалы и усилили помощь фронту
03 марта 2026 15:57
Нижегородцам рассказали, куда обращаться при подтоплениях
Общество

Движение по трассе Р-158 в Нижегородской области ограничат на полгода

04 марта 2026 09:38 Общество
Движение по трассе Р-158 в Нижегородской области ограничат на полгода

Фото: ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород

На федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Нижегородской области приведут в порядок мост через реку Кудьма. Речь идет о переправе на 21-м километре дороги рядом с поселком Дружный, между ним и деревней Митино.

Мост четырехполосный, его длина составляет 106 метров. Работы здесь стартуют 8 марта и продлятся до конца августа.

За это время специалисты снимут изношенный слой покрытия, нанесут гидроизоляцию, заменят деформационные швы, приведут в порядок дренаж и систему водоотвода. Затем на проезжей части уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, устойчивый к износу.  

Также на сооружении установят новое металлическое осевое барьерное ограждение и перильное ограждение из композитных материалов.

"Такие мероприятия позволят устранить локальные повреждения конструктивных элементов сооружения на ранней стадии износа и увеличить срок их службы при относительно малых затратах в сравнении с ремонтом или капитальным ремонтом", - пояснили в ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

На период работ движение по переправе сузят до двух полос, а максимальная скорость будет ограничена до 40 км/ч.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать установленную схему движения.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предстоит восстановить 743 км дорог после строительства М-12.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Р-158 Ремонт дорог Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
03 марта 2026 15:26
Эксклюзив
Юрий Шалабаев: "У нас дороги после зимы "взрываются"
27 февраля 2026 16:31
Новый Борский мост и подходы к нему отремонтируют в 2026-2027 годах
26 февраля 2026 11:21
16 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных