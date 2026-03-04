Движение по трассе Р-158 в Нижегородской области ограничат на полгода

Фото:
На федеральной трассе Р-158 Нижний Новгород – Саратов в Нижегородской области приведут в порядок мост через реку Кудьма. Речь идет о переправе на 21-м километре дороги рядом с поселком Дружный, между ним и деревней Митино.
Мост четырехполосный, его длина составляет 106 метров. Работы здесь стартуют 8 марта и продлятся до конца августа.
За это время специалисты снимут изношенный слой покрытия, нанесут гидроизоляцию, заменят деформационные швы, приведут в порядок дренаж и систему водоотвода. Затем на проезжей части уложат щебеночно-мастичный асфальтобетон, устойчивый к износу.
Также на сооружении установят новое металлическое осевое барьерное ограждение и перильное ограждение из композитных материалов.
"Такие мероприятия позволят устранить локальные повреждения конструктивных элементов сооружения на ранней стадии износа и увеличить срок их службы при относительно малых затратах в сравнении с ремонтом или капитальным ремонтом", - пояснили в ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.
На период работ движение по переправе сузят до двух полос, а максимальная скорость будет ограничена до 40 км/ч.
Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, заранее учитывать ограничения при планировании маршрута и соблюдать установленную схему движения.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области предстоит восстановить 743 км дорог после строительства М-12.
