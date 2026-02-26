Эксклюзив
26 февраля 2026 11:21 Общество
16 км дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде по нацпроекту в 2026 году

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в 2026 году планируют отремонтировать крупнейшие дорожные объекты по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Об этом сообщил глава администрации города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

В утвержденный перечень вошли участки на улице Рябцева протяженностью 1,6 км, Казанском шоссе и улице Звездинка — по 1,1 км каждый.

Также продолжатся работы на Мызинском путепроводе, на улице Карла Маркса протяженностью почти 1,5 км, улице Кузбасской более 2 км, улице Новикова-Прибоя около 2 км и улице Удмуртской 1,8 км.

По словам мэра, ремонт включает не только замену покрытия, но и обустройство тротуаров, установку остановок с павильонами, дорожных знаков и нанесение термопластиковой разметки. "На объекты подрядчики начнут выходить при наступлении благоприятных погодных условий", — отметил он.

Кроме того, в планах ремонт дороги на улице Левинка, Георгиевского съезда и замена деформационных швов на метромосту. Также предполагается завершить работы на проспекте Молодежный протяженностью более 3 км.

Как уточнил Шалабаев, суммарная протяженность перечисленных участков превышает 16 км, при этом фактический объем ремонта будет больше — дополнительный перечень по карточному ремонту сейчас формирует департамент транспорта.

Ранее сообщалось, что движение по нижегородскому метромосту ограничат из-за ремонта.

Теги:
Нацпроект Ремонт дорог
