Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района Происшествия

Фото: Мария Орлова

Наледь с крыши травмировала исполнительного директора АО "ДК Московского района". Об этом сообщили в региональной инспекции труда.

Инцидент произошел 4 марта в 10:26 возле дома №19 на улице Рождественской. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее травмы головы.

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных повреждений здоровья.

Отметим, что накануне по нескольким центральным улицам с проверкой по очистке крыш прошла инспекция во главе с мэром Юрием Шалабаевым. Побывала комиссия и на улице Рождественской, но до дома, с которого упала наледь, не дошла.

Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде произошла несколько инцидентов со сходом снега и наледи, в которых пострадали люди. На улице Варварской из‑за схода снега с крыши погибла 19-летняя девушка, несколько детей пострадали в центре города и мать с ребенком на Автозаводе.