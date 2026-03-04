Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Последние новости рубрики Происшествия
04 марта 2026 19:38
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района
04 марта 2026 19:01
Виновнику смертельного ДТП в Дзержинске грозит до 12 лет лишения свободы
04 марта 2026 18:00
Подрядчики похитили 17,2 млн рублей при строительстве школы на Бору
04 марта 2026 16:19
Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде
04 марта 2026 16:02
Нижегородца посадили на 8,5 года за попытку убить жену вилкой
04 марта 2026 15:27
Росфинмониторинг внес в реестр террористов еще двух нижегородцев
04 марта 2026 14:40
Мошенники рассылают нижегородцам опасные файлы под видом кадров с места ДТП
04 марта 2026 14:02
Школу под Сергачом оштрафовали за проживание мигрантов
04 марта 2026 13:45
Коммунальщика осудят за падение наледи на женщину в Выксе
04 марта 2026 12:59
Мигрант пытался ввезти в Нижний Новгород более 10 кг человеческих волос
Происшествия

Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района

04 марта 2026 19:38 Происшествия
Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района

Фото: Мария Орлова

Наледь с крыши травмировала исполнительного директора АО "ДК Московского района". Об этом сообщили в региональной инспекции труда. 

Инцидент произошел 4 марта в 10:26 возле дома №19 на улице Рождественской. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее травмы головы.  

Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных повреждений здоровья. 

Отметим, что накануне по нескольким центральным улицам с проверкой по очистке крыш прошла инспекция во главе с мэром Юрием Шалабаевым. Побывала комиссия и на улице Рождественской, но до дома, с которого упала наледь, не дошла. 

Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде произошла несколько инцидентов со сходом снега и наледи, в которых пострадали люди. На улице Варварской из‑за схода снега с крыши погибла 19-летняя девушка, несколько детей пострадали в центре города и мать с ребенком на Автозаводе.

Теги:
Госинспекция труда Снег Травма
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных