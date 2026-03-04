Наледь с крыши упала на директора ДУКа Московского района

Фото:
Наледь с крыши травмировала исполнительного директора АО "ДК Московского района". Об этом сообщили в региональной инспекции труда.
Инцидент произошел 4 марта в 10:26 возле дома №19 на улице Рождественской. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее травмы головы.
Как сообщил главный государственный инспектор труда в Нижегородской области Илья Мошес, в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также ожидается медицинское заключение о степени тяжести полученных повреждений здоровья.
Отметим, что накануне по нескольким центральным улицам с проверкой по очистке крыш прошла инспекция во главе с мэром Юрием Шалабаевым. Побывала комиссия и на улице Рождественской, но до дома, с которого упала наледь, не дошла.
Напомним, в феврале в Нижнем Новгороде произошла несколько инцидентов со сходом снега и наледи, в которых пострадали люди. На улице Варварской из‑за схода снега с крыши погибла 19-летняя девушка, несколько детей пострадали в центре города и мать с ребенком на Автозаводе.
