Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде

Слесарь аварийно-восстановительных работ АО "Объединенный коммунальный оператор" серьезно пострадал при очистке снега в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в областной Гострудинспекции.
Несчастный случай произошел около 9:00 23 февраля. По данным надзорного ведомства, 52-летний работник готовился к очистке от снега подъездных путей к месту проведения работ. В какой-то момент мужчина поскользнулся и упал. Его доставили в больницу.
Врачи диагностировали перелом костей носа и ушибленные раны лица. Полученные травмы отнесли к категории тяжелых.
Сейчас сотрудники Гострудинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.
Ранее сообщалось, что Роструд заинтересовался падением снега на сотрудника УК в Сарове.
