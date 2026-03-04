Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Происшествия

Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде

04 марта 2026 16:19
Слесарь сломал нос во время уборки снега в Нижнем Новгороде

Слесарь аварийно-восстановительных работ АО "Объединенный коммунальный оператор" серьезно пострадал при очистке снега в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в областной Гострудинспекции.

Несчастный случай произошел около 9:00 23 февраля. По данным надзорного ведомства, 52-летний работник готовился к очистке от снега подъездных путей к месту проведения работ. В какой-то момент мужчина поскользнулся и упал. Его доставили в больницу.

Врачи диагностировали перелом костей носа и ушибленные раны лица. Полученные травмы отнесли к категории тяжелых.

Сейчас сотрудники Гострудинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее сообщалось, что Роструд заинтересовался падением снега на сотрудника УК в Сарове.

