Аналитик Расторгуев назвал причины роста спроса на вторичном рынке жилья

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году россияне стали активнее покупать жилье на вторичном рынке, тогда как интерес к новостройкам снижается. О причинах изменений на рынке недвижимости в интервью ИА "Время Н" рассказал ведущий аналитик "Амаркетс" Игорь Расторгуев.

По его словам, усиление спроса на вторичное жилье связано сразу с несколькими факторами. Прежде всего, были ужесточены условия по "Семейной ипотеке": теперь оформить льготный кредит может только один из супругов. На этом фоне объем выдач по государственным программам в феврале, когда начали действовать изменения, сократился почти вдвое по сравнению с январем.

Рыночная ипотека при этом выросла в четыре раза за тот же период. Как отметил Расторгуев, банки выдали около 41 тысячи кредитов на 120 млрд рублей.

Еще одной причиной оживления на вторичном рынке стал эффект накопленного спроса. В период повышенной ключевой ставки он фактически приостановился, а альтернативные сделки — когда средства от продажи старой квартиры направляются в качестве первоначального взноса на покупку новой — не могли реализоваться.

Сейчас этот отложенный спрос постепенно выходит на рынок.

Дополнительным стимулом становится конкуренция банков за заемщиков. Кредитные организации снижают ставки по ипотеке. В марте средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на вторичном рынке впервые опустилась ниже 20% и достигла 19,99% годовых. По словам эксперта, этот показатель продолжает уменьшаться каждую неделю.

"При базовом сценарии ЦБ — средняя ключевая ставка 13,5−14,5% по итогам года — рыночная ипотека к декабрю может опуститься до 15−16%. Консенсус аналитиков по ключевой ставке на конец года: 12−13%. Возврата к комфортным 10−12% в этом году не ждут", — пояснил Расторгуев.

Аналитик добавил, что главным психологическим фактором становится уже не текущий уровень ставки, а уверенность в ее дальнейшем снижении и перспективе рефинансирования — именно это выталкивает покупателей на рынок прямо сейчас

Расторгуев считает, что в течение года не сохранится ситуация, при которой новостройки значительно дороже вторичного жилья. Сейчас разница в стоимости в Москве составляет 35−45%, а в ряде регионов достигает 85%. По его оценке, вторичный рынок будет постепенно дорожать.

