Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Последние новости рубрики Экономика
13 марта 2026 13:43
Аналитик Расторгуев назвал причины роста спроса на вторичном рынке жилья
13 марта 2026 13:10
Волго-Вятский банк Сбербанка: 93% платежей в прошлом году жители оплатили онлайн
13 марта 2026 12:16
Три инвестпроекта на 1,9 млрд рублей запустят в ОЭЗ "Кулибин"
13 марта 2026 11:29
Цены на золото: высокая волатильность и снижение физического спроса
13 марта 2026 11:13
Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев
12 марта 2026 18:29
Нижегородские предприятия могут вернуть расходы на сертификацию
12 марта 2026 18:05
До 18 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на развитие своих проектов
12 марта 2026 14:53
Доходы бюджета Нижегородской области выросли за счет НДФЛ
12 марта 2026 13:46
Почти 37% жалоб в Роспотребнадзор связаны с онлайн-торговлей
12 марта 2026 13:05
ВТБ: сервис "второй руки" чаще всего подключают россияне старше 60 лет
Экономика

Аналитик Расторгуев назвал причины роста спроса на вторичном рынке жилья

13 марта 2026 13:43 Экономика
Аналитик Расторгуев назвал причины роста спроса на вторичном рынке жилья

Фото: Александр Воложанин

В 2026 году россияне стали активнее покупать жилье на вторичном рынке, тогда как интерес к новостройкам снижается. О причинах изменений на рынке недвижимости в интервью ИА "Время Н" рассказал ведущий аналитик "Амаркетс" Игорь Расторгуев.

По его словам, усиление спроса на вторичное жилье связано сразу с несколькими факторами. Прежде всего, были ужесточены условия по "Семейной ипотеке": теперь оформить льготный кредит может только один из супругов. На этом фоне объем выдач по государственным программам в феврале, когда начали действовать изменения, сократился почти вдвое по сравнению с январем. 

Рыночная ипотека при этом выросла в четыре раза за тот же период. Как отметил Расторгуев, банки выдали около 41 тысячи кредитов на 120 млрд рублей. 

Еще одной причиной оживления на вторичном рынке стал эффект накопленного спроса. В период повышенной ключевой ставки он фактически приостановился, а альтернативные сделки — когда средства от продажи старой квартиры направляются в качестве первоначального взноса на покупку новой — не могли реализоваться.

Сейчас этот отложенный спрос постепенно выходит на рынок.

Дополнительным стимулом становится конкуренция банков за заемщиков. Кредитные организации снижают ставки по ипотеке. В марте средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на вторичном рынке впервые опустилась ниже 20% и достигла 19,99% годовых. По словам эксперта, этот показатель продолжает уменьшаться каждую неделю.

"При базовом сценарии ЦБ — средняя ключевая ставка 13,5−14,5% по итогам года — рыночная ипотека к декабрю может опуститься до 15−16%. Консенсус аналитиков по ключевой ставке на конец года: 12−13%. Возврата к комфортным 10−12% в этом году не ждут", — пояснил Расторгуев.

Аналитик добавил, что главным психологическим фактором становится уже не текущий уровень ставки, а уверенность в ее дальнейшем снижении и перспективе рефинансирования — именно это выталкивает покупателей на рынок прямо сейчас

Расторгуев считает, что в течение года не сохранится ситуация, при которой новостройки значительно дороже вторичного жилья. Сейчас разница в стоимости в Москве составляет 35−45%, а в ряде регионов достигает 85%. По его оценке, вторичный рынок будет постепенно дорожать.

Ранее агент по недвижимости рассказала о преимуществах траншевой ипотеки. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Жилье Ипотека Недвижимость
Архив
