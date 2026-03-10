Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Однушки в Нижнем Новгороде оказались больше, чем в среднем по стране

Однушки в Нижнем Новгороде оказались больше, чем в среднем по стране

Фото: Александр Воложанин

Средняя площадь однокомнатной квартиры в новостройках Нижнего Новгорода составляет 39,5 кв. м. Это выше общероссийского показателя мегаполисов, который равен 37,8 кв. м, сообщает "РБК-Недвижимость" с ссылкой на данные система мониторинга bnMAP.pro.

Средняя стоимость однушки на первичном рынке столицы Приволжья достигает 8,7 млн рублей, а по стране - около 8,1 млн рублей.

Самые компактные однокомнатные квартиры строят в Санкт-Петербурге — в среднем 32,2 кв. м. При этом по стоимости они входят в тройку самых дорогих среди городов-миллионников: 10,6 млн рублей. Дороже такие квартиры продаются только в Москве (21,5 млн) и Казани (12 млн рублей). Однако средний метраж в этих мегаполисах выше - 39 кв. м и 39,2 кв. м соответственно.

На втором месте по минимальной площади находится Уфа — 34,9 кв. м. Средняя стоимость таких квартир составляет 6,4 млн рублей. Третью строчку занимает Краснодар: 35,9 кв. м при средней цене 7 млн рублей.

Самые просторные однокомнатные квартиры возводят в Красноярске — 41,8 кв. м. В начале марта 2026 года они продавались в среднем за 6,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области построили почти 1,8 млн кв. метров жилья. 

