Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 марта 2026 17:17
Сезон клещей стартует: инфекционист объяснила, что делать при укусе
05 марта 2026 16:48
Нижегородские детские лагеря могут побороться за победу во Всероссийском конкурсе "Больше, чем каникулы"
05 марта 2026 16:41
Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК
05 марта 2026 16:32
141 нижегородский населенный пункт может попасть в зону затопления в паводок
05 марта 2026 15:30
План противопаводковых мероприятий утвердили власти Нижнего Новгорода
05 марта 2026 15:26
Поволжье заняло второе место в России по числу DDoS-атак в 2025 году
05 марта 2026 15:03
Региональный сосудистый центр откроют в Дзержинске в 2027 году
05 марта 2026 14:24
Женщины стали чаще искать яркие впечатления перед 8 марта
05 марта 2026 14:15
Минпромторг изменил перечень допускаемых в такси автомобилей
05 марта 2026 13:40
Нижегородцам-владельцам 334 заросших сельхозучастков повысили налог в пять раз
Общество

Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК

05 марта 2026 16:41 Общество
Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК

Фото: Александр Воложанин

С 1 марта в России вступил в силу запрет на использование иностранных названий для жилых комплексов. Теперь застройщики обязаны указывать названия новостроек в рекламе и официальных документах только на русском языке и кириллицей.  

Использование латинских букв и англоязычных слов запрещено — их нельзя размещать ни на билбордах, ни в рекламных буклетах, ни на сайтах. Исключение сделали для проектов, которые были введены в эксплуатацию до вступления закона в силу.

В Нижнем Новгороде нововведение уже привело к массовому переименованию жилых комплексов. Так, "Veren Place Одесская" получил новое название — "Верен Плэйс Одесская". При этом обновленное имя пока отображается не на всех онлайн-картах.  

Федеральный девелопер GloraX, реализующий несколько проектов в столице Приволжья, также изменил нейминг своих объектов.

Согласно информации на сайте компании, "GloraX Premium Гребной канал" теперь называется "Статус на Гребном канале", а "GloraX Premium Черниговская" — "Статус на Черниговской".  

Жилые комплексы "Glorax Левобережный" и "Glorax Новинки" переименованы просто в "Левобережный" и "Новинки" соответственно.  

Кроме того, магазины, кафе и рестораны обязаны привести вывески и указатели в соответствие с требованиями закона о русском языке. Иначе бизнесу грозят штрафы.

Ранее мы уже писали о других изменениях, которые вступили в силу с 1 марта в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье Строительство
Поделиться:
Новости по теме
04 марта 2026 18:22
699 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Нижегородской области
17 февраля 2026 16:31
Фонду капремонта хотят передать право обследовать дома в Нижегородской области
05 февраля 2026 12:00
1,75 млн кв. метров жилья ввели в Нижегородской области за год
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных