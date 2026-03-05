Застройщики массово меняют иностранные названия нижегородских ЖК Общество

Фото: Александр Воложанин

С 1 марта в России вступил в силу запрет на использование иностранных названий для жилых комплексов. Теперь застройщики обязаны указывать названия новостроек в рекламе и официальных документах только на русском языке и кириллицей.

Использование латинских букв и англоязычных слов запрещено — их нельзя размещать ни на билбордах, ни в рекламных буклетах, ни на сайтах. Исключение сделали для проектов, которые были введены в эксплуатацию до вступления закона в силу.

В Нижнем Новгороде нововведение уже привело к массовому переименованию жилых комплексов. Так, "Veren Place Одесская" получил новое название — "Верен Плэйс Одесская". При этом обновленное имя пока отображается не на всех онлайн-картах.

Федеральный девелопер GloraX, реализующий несколько проектов в столице Приволжья, также изменил нейминг своих объектов.

Согласно информации на сайте компании, "GloraX Premium Гребной канал" теперь называется "Статус на Гребном канале", а "GloraX Premium Черниговская" — "Статус на Черниговской".

Жилые комплексы "Glorax Левобережный" и "Glorax Новинки" переименованы просто в "Левобережный" и "Новинки" соответственно.

Кроме того, магазины, кафе и рестораны обязаны привести вывески и указатели в соответствие с требованиями закона о русском языке. Иначе бизнесу грозят штрафы.

