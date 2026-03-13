Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде

Фото:
В марте в Нижнем Новгороде больше всего готовы платить детскому стоматологу. Специалисту предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob, изучив предложения работодателей.
На втором месте по уровню дохода — вакансия экономиста в крупнейшем частном энергетическом холдинге страны. Кандидату обещают 114 тысяч рублей, премии, ежегодную индексацию заработной платы и полис ДМС.
Третью позицию занимает врач ультразвуковой диагностики в медицинском центре. Зарплатное предложение по этой вакансии начинается от 100 тысяч рублей в месяц.
В рейтинг также вошла вакансия юриста с опытом работы в сфере банкротства физических лиц. Работодатели готовы платить такому специалисту от 100 тысяч рублей ежемесячно.
Замыкает список руководитель пищевого производства в супермаркете. Уровень дохода по этой позиции составляет от 94 до 98 тысяч рублей.
В числе наиболее привлекательных предложений марта — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах и IT, а также позиции для квалифицированных рабочих и водителей.
