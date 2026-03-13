Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде

13 марта 2026 16:33 Экономика
Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В марте в Нижнем Новгороде больше всего готовы платить детскому стоматологу. Специалисту предлагают зарплату от 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob, изучив предложения работодателей.  

На втором месте по уровню дохода — вакансия экономиста в крупнейшем частном энергетическом холдинге страны. Кандидату обещают 114 тысяч рублей, премии, ежегодную индексацию заработной платы и полис ДМС.

Третью позицию занимает врач ультразвуковой диагностики в медицинском центре. Зарплатное предложение по этой вакансии начинается от 100 тысяч рублей в месяц.

В рейтинг также вошла вакансия юриста с опытом работы в сфере банкротства физических лиц. Работодатели готовы платить такому специалисту от 100 тысяч рублей ежемесячно.

Замыкает список руководитель пищевого производства в супермаркете. Уровень дохода по этой позиции составляет от 94 до 98 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных предложений марта — вакансии в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах и IT, а также позиции для квалифицированных рабочих и водителей.

Ранее сообщалось, что операционной медсестре в Нижнем Новгороде готовы платить 160 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

