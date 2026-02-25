Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
25 февраля 2026 18:37
Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей
25 февраля 2026 16:46
Мэрия Нижнего Новгорода утвердила бюджетный прогноз на 2026-2035 годы
25 февраля 2026 16:29
Нижегородский центр промышленной робототехники хотят открыть в 2026 году
25 февраля 2026 15:02
Нижегородские аграрии могут получить господдержку на транспортировку продукции
25 февраля 2026 14:23
Мишустин заявил о росте промышленности и сельского хозяйства несмотря на санкции
25 февраля 2026 13:55
ВВП России вырос более чем на 10% за три года
25 февраля 2026 13:45
Семейную налоговую выплату смогут оформить нижегородцы в 2026 году
25 февраля 2026 12:54
До 30 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на разработку станкоинструментальной продукции
25 февраля 2026 11:21
Вход по биометрии защитит клиентов ВТБ от атак мошенников
25 февраля 2026 08:15
Участок КРТ на проспекте Героев планируют добавить на градостроительную карту
Экономика

Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей

25 февраля 2026 18:37 Экономика
Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей

Электромонтажники занимают верхнюю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Нижегородской области. Как показал анализ hh.ru и сервиса "Моя смена", средняя зарплата электромонтажников достигает 160 тысяч рублей в месяц.

Жанна Петрунина, директор нижегородского офиса hh.ru, прокомментировала ситуацию следующим образом: "Регион отличается высокими ставками для специалистов рабочих профессий. Средняя зарплата в этой категории составляет 77,1 тысячи рублей, однако профессионалы узких специальностей, таких как сварщики, электромонтажники, машинисты, зачастую получают значительно больше".

Далее в рейтинге оплачиваемости следуют маляры-штукатуры с зарплатой в 140 тысяч рублей, монтажники — 120 тысяч рублей, автослесари — 112,9 тысячи рублей, операторы ЧПУ — 112,5 тысячи рублей, сварщики и механики — по 110 тысяч рублей, токари, фрезеровщики и шлифовщики — около 100 тысяч рублей, водители — 84,7 тысячи рублей, машинисты — 80 тысяч рублей.

Эксперты также выделяют профессии с почасовой оплатой, где лидируют заготовщики товаров в розничной торговле (до 95,5 тысячи рублей в месяц), пекари (323,6 рубля в час) и сборщики заказов (313,8 рубля в час).

Влад Твердохлеб, директор по работе с ключевыми клиентами сервиса "Моя смена", подчеркнул, что высокий заработок сборщиков заказов отражает стремительное развитие логистического сектора, где спрос на таких специалистов стремительно возрастает. Он также отметил, что оплата труда пекарей и заготовщиков определяется квалификацией, поскольку данная работа требует значительных знаний и навыков.

"Повышенный спрос на специалистов, связанных с производством готовой продукции, обусловливает стабильный рост зарплат в секторе розничной торговли", - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что операционная медсестра в Нижнем Новгороде может рассчитывать на зарплату до 160 тысяч рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Зарплата
Поделиться:
Новости по теме
12 февраля 2026 13:00
Нижегородские работодатели предлагают врачу зарплату в 200 000 рублей
03 февраля 2026 15:00
Зарплаты в Нижегородской области могут достичь 400 000 рублей к 2042 году
22 января 2026 12:58
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных