Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей Экономика

Электромонтажники занимают верхнюю строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых рабочих профессий в Нижегородской области. Как показал анализ hh.ru и сервиса "Моя смена", средняя зарплата электромонтажников достигает 160 тысяч рублей в месяц.

Жанна Петрунина, директор нижегородского офиса hh.ru, прокомментировала ситуацию следующим образом: "Регион отличается высокими ставками для специалистов рабочих профессий. Средняя зарплата в этой категории составляет 77,1 тысячи рублей, однако профессионалы узких специальностей, таких как сварщики, электромонтажники, машинисты, зачастую получают значительно больше".

Далее в рейтинге оплачиваемости следуют маляры-штукатуры с зарплатой в 140 тысяч рублей, монтажники — 120 тысяч рублей, автослесари — 112,9 тысячи рублей, операторы ЧПУ — 112,5 тысячи рублей, сварщики и механики — по 110 тысяч рублей, токари, фрезеровщики и шлифовщики — около 100 тысяч рублей, водители — 84,7 тысячи рублей, машинисты — 80 тысяч рублей.

Эксперты также выделяют профессии с почасовой оплатой, где лидируют заготовщики товаров в розничной торговле (до 95,5 тысячи рублей в месяц), пекари (323,6 рубля в час) и сборщики заказов (313,8 рубля в час).

Влад Твердохлеб, директор по работе с ключевыми клиентами сервиса "Моя смена", подчеркнул, что высокий заработок сборщиков заказов отражает стремительное развитие логистического сектора, где спрос на таких специалистов стремительно возрастает. Он также отметил, что оплата труда пекарей и заготовщиков определяется квалификацией, поскольку данная работа требует значительных знаний и навыков.

"Повышенный спрос на специалистов, связанных с производством готовой продукции, обусловливает стабильный рост зарплат в секторе розничной торговли", - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что операционная медсестра в Нижнем Новгороде может рассчитывать на зарплату до 160 тысяч рублей.