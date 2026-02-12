Нижегородские работодатели предлагают врачу зарплату в 200 000 рублей Экономика

Сервис по поиску работы Super Job изучил предложения работодателей в Нижнем Новгороде и выбрал самые привлекательные вакансии февраля.

Самую высокую зарплату в столице Приволжья предлагают врачу-офтальмологу. Специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц.

На второй строчке рейтинга — вакансия врача травматолога-ортопеда в городской поликлинике. Кандидату обещают доход от 110 тысяч рублей.

Третье место занимает менеджер по развитию территорий в сети микромаркетов здорового питания. Работодатель предлагает заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц.

В список также вошла позиция оператора-наладчика фрезерных станков с числовым программным управлением. Соискателю готовы платить от 100 тысяч рублей ежемесячно.

Замыкает рейтинг старший смены пекарни. По этой вакансии предусмотрена зарплата до 100 тысяч рублей.

В целом в числе наиболее выгодных предложений — вакансии в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж и IT. Также в рейтинг вошли позиции для квалифицированных рабочих и водителей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году 86% нижегородцев собираются поменять работу.