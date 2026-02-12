Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Последние новости рубрики Экономика
12 февраля 2026 13:00Нижегородские работодатели предлагают врачу зарплату в 200 000 рублей
12 февраля 2026 08:37Проект планировки для мультимодального порта на Бору подготовят к ноябрю
12 февраля 2026 07:14Сколько стоит приготовить блины на Масленицу в Нижнем Новгороде в 2026 году
11 февраля 2026 19:37"Лимон раздора": в Павлове бизнесвумен обязали опровергнуть статью о конкуренте
11 февраля 2026 17:38На 32% увеличилась выработка у изготовителя трубопроводных систем благодаря "Производительности труда"
11 февраля 2026 14:49Глеб Никитин: нижегородская экономика растет 5-й год подряд
11 февраля 2026 14:07Нижегородцев предупредили о признаках финансовой пирамиды в проекте Deep Cashback
11 февраля 2026 12:45В Госдуме призвали создать Госкомцен для контроля за стоимостью продуктов
11 февраля 2026 11:48Нижегородские власти хотят ужесточить правила льготной аренды земли
11 февраля 2026 10:30Тарифы домоуправляющих компаний могут вырасти в Нижегородской области
Нижегородские работодатели предлагают врачу зарплату в 200 000 рублей

12 февраля 2026 13:00 Экономика
Сервис по поиску работы Super Job изучил предложения работодателей в Нижнем Новгороде и выбрал самые привлекательные вакансии февраля.

Самую высокую зарплату в столице Приволжья предлагают врачу-офтальмологу. Специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц.

На второй строчке рейтинга — вакансия врача травматолога-ортопеда в городской поликлинике. Кандидату обещают доход от 110 тысяч рублей.

Третье место занимает менеджер по развитию территорий в сети микромаркетов здорового питания. Работодатель предлагает заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц.

В список также вошла позиция оператора-наладчика фрезерных станков с числовым программным управлением. Соискателю готовы платить от 100 тысяч рублей ежемесячно.

Замыкает рейтинг старший смены пекарни. По этой вакансии предусмотрена зарплата до 100 тысяч рублей.

В целом в числе наиболее выгодных предложений — вакансии в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж и IT. Также в рейтинг вошли позиции для квалифицированных рабочих и водителей.

Ранее сообщалось, что в 2026 году 86% нижегородцев собираются поменять работу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
вакансии Работа Трудоустройство
