Нижегородские работодатели предлагают врачу зарплату в 200 000 рублей

Сервис по поиску работы Super Job изучил предложения работодателей в Нижнем Новгороде и выбрал самые привлекательные вакансии февраля.
Самую высокую зарплату в столице Приволжья предлагают врачу-офтальмологу. Специалисту готовы платить от 200 тысяч рублей в месяц.
На второй строчке рейтинга — вакансия врача травматолога-ортопеда в городской поликлинике. Кандидату обещают доход от 110 тысяч рублей.
Третье место занимает менеджер по развитию территорий в сети микромаркетов здорового питания. Работодатель предлагает заработную плату от 100 тысяч рублей в месяц.
В список также вошла позиция оператора-наладчика фрезерных станков с числовым программным управлением. Соискателю готовы платить от 100 тысяч рублей ежемесячно.
Замыкает рейтинг старший смены пекарни. По этой вакансии предусмотрена зарплата до 100 тысяч рублей.
В целом в числе наиболее выгодных предложений — вакансии в сферах здравоохранения, промышленности, строительства, продаж и IT. Также в рейтинг вошли позиции для квалифицированных рабочих и водителей.
Ранее сообщалось, что в 2026 году 86% нижегородцев собираются поменять работу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+