Нижегородское "Торпедо" обидно уступило "Трактору" в Челябинске

13 марта 2026 19:36 Спорт
Фото: ХК "Торпедо"

"Торпедо" провело заключительный выездной матч регулярного чемпионата против "Трактора". В начале марта команды уже встречались в Нижнем Новгороде — тогда подопечные Алексея Исакова проиграли челябинцам со счетом 0:5.

Во второй встрече взять реванш не удалось. Нижегородцы вели по ходу игры 2:0, однако в итоге уступили в овертайме — 2:3.

Счет в матче был открыт уже на 5-й минуте. Владимир Ткачев отличился в игре против своей бывшей команды.

Под конец первого периода преимущество гостей увеличилось. За две с половиной минуты до перерыва вторую шайбу забросил Андрей Белевич, и «Торпедо» ушло отдыхать с комфортным преимуществом.

Однако во втором периоде хозяева быстро вернули интригу. Уже через 40 секунд после начала двадцатиминутки "Трактор" распечатал ворота Дмитрия Шугаева.

Меньше чем через минуту челябинцы сравняли счет — 2:2. Фактически игра началась заново.

Третий период прошел на высоких скоростях и в плотной борьбе, однако заброшенных шайб зрители больше не увидели.

Победитель определился в овертайме. В дополнительной пятиминутке Дмитрий Шугаев несколько раз спасал команду в опасных моментах, но в одном из эпизодов челябинцы все же нашли шанс. Победную шайбу забросил Василий Глотов.

Для подопечных Алексея Исакова это поражение стало вторым подряд. Кроме того, нижегородцы не могут реализовать уже 23 попытки большинства.

Положение "Торпедо" в таблице остается нестабильным — команда рискует опуститься на шестую строчку в Западной конференции.

Теперь нижегородцы возвращаются домой. Впереди два заключительных матча регулярного чемпионата: 16 марта "Торпедо" сыграет против "Нефтехимика", а 19 марта — против "Амура".

Ранее сообщалось, что "Торпедо-Горький" вышел в плей-офф.

