Контроль за расходами чиновников ужесточат в Нижегородской области

В Нижегородской области подготовили законопроект, который меняет порядок предоставления сведений о доходах, имуществе и расходах для государственных и муниципальных служащих. Документ внесен в Законодательное собрание региона.
Необходимость поправок связана с вступлением в силу федерального закона № 505-ФЗ от 28 декабря 2025 года.
Изменения затронут муниципальных служащих, членов правительства области, а также тех, кто занимает государственные должности в контрольно-счетной палате и избирательной комиссии региона. Новые нормы распространятся и на уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, а также на тех, кто только претендует на эти должности.
Так, руководители государственных и муниципальных учреждений обязаны будут сообщать не только о доходах и имуществе, но и о расходах — если они превышают доходы семьи за установленный период и подпадают под федеральные критерии контроля.
Решение о проведении проверки расходов отдельных категорий должностных лиц, а также их супругов и несовершеннолетних детей будет принимать губернатор. Непосредственно заниматься проверками будет уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В случае подтверждения несоответствия материалы могут быть направлены для применения мер ответственности — от дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. При наличии признаков правонарушения информация передается в правоохранительные органы.
Кроме того, документ устанавливает порядок подачи сведений при назначении или избрании на должность, правила представления уточненных данных и сроки их хранения. Отдельно прописаны требования к размещению обобщенной информации о том, как депутаты муниципальных представительных органов исполняют обязанность по декларированию.
Предполагается, что документ вступит в силу после официального опубликования. При этом его нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что нижегородским чиновникам будут платить премию за сообщение о попытке склонения к коррупции.
