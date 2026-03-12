Контроль за расходами чиновников ужесточат в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области подготовили законопроект, который меняет порядок предоставления сведений о доходах, имуществе и расходах для государственных и муниципальных служащих. Документ внесен в Законодательное собрание региона.

Необходимость поправок связана с вступлением в силу федерального закона № 505-ФЗ от 28 декабря 2025 года.

Изменения затронут муниципальных служащих, членов правительства области, а также тех, кто занимает государственные должности в контрольно-счетной палате и избирательной комиссии региона. Новые нормы распространятся и на уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, а также на тех, кто только претендует на эти должности.

Так, руководители государственных и муниципальных учреждений обязаны будут сообщать не только о доходах и имуществе, но и о расходах — если они превышают доходы семьи за установленный период и подпадают под федеральные критерии контроля.

Решение о проведении проверки расходов отдельных категорий должностных лиц, а также их супругов и несовершеннолетних детей будет принимать губернатор. Непосредственно заниматься проверками будет уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В случае подтверждения несоответствия материалы могут быть направлены для применения мер ответственности — от дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. При наличии признаков правонарушения информация передается в правоохранительные органы.

Кроме того, документ устанавливает порядок подачи сведений при назначении или избрании на должность, правила представления уточненных данных и сроки их хранения. Отдельно прописаны требования к размещению обобщенной информации о том, как депутаты муниципальных представительных органов исполняют обязанность по декларированию.

Предполагается, что документ вступит в силу после официального опубликования. При этом его нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

