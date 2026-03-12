Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
12 марта 2026 12:10
Вакансии в Нижегородской области стали закрываться быстрее
12 марта 2026 11:45
Контроль за расходами чиновников ужесточат в Нижегородской области
12 марта 2026 11:34
Евгений Люлин обсудил развитие бизнеса с нижегородками-предпринимателями
12 марта 2026 09:33
Инвестор вложит 2,1 млрд рублей в строительство отеля у нижегородского кремля
12 марта 2026 07:34
В Нижнем Новгороде утверждают границы правительственного квартала на Сенной
11 марта 2026 15:27
Требования к цвету такси установят в Нижегородской области
11 марта 2026 14:09
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в бизнес-миссии в Омске
11 марта 2026 11:32
Реестр ответственного бизнеса появится в Нижегородской области
10 марта 2026 18:32
Арестованный животноводческий комплекс продают в Нижегородской области
10 марта 2026 18:15
Число ИП в Нижегородской области побило десятилетний рекорд
В Нижегородской области подготовили законопроект, который меняет порядок предоставления сведений о доходах, имуществе и расходах для государственных и муниципальных служащих. Документ внесен в Законодательное собрание региона.

Необходимость поправок связана с вступлением в силу федерального закона № 505-ФЗ от 28 декабря 2025 года.

Изменения затронут муниципальных служащих, членов правительства области, а также тех, кто занимает государственные должности в контрольно-счетной палате и избирательной комиссии региона. Новые нормы распространятся и на уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам ребенка и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, а также на тех, кто только претендует на эти должности.

Так, руководители государственных и муниципальных учреждений обязаны будут сообщать не только о доходах и имуществе, но и о расходах — если они превышают доходы семьи за установленный период и подпадают под федеральные критерии контроля.

Решение о проведении проверки расходов отдельных категорий должностных лиц, а также их супругов и несовершеннолетних детей будет принимать губернатор. Непосредственно заниматься проверками будет уполномоченный орган по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В случае подтверждения несоответствия материалы могут быть направлены для применения мер ответственности — от дисциплинарных взысканий вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. При наличии признаков правонарушения информация передается в правоохранительные органы.

Кроме того, документ устанавливает порядок подачи сведений при назначении или избрании на должность, правила представления уточненных данных и сроки их хранения. Отдельно прописаны требования к размещению обобщенной информации о том, как депутаты муниципальных представительных органов исполняют обязанность по декларированию.

Предполагается, что документ вступит в силу после официального опубликования. При этом его нормы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что нижегородским чиновникам будут платить премию за сообщение о попытке склонения к коррупции.

11 марта 2026 10:40
Суд изъял у нижегородского экс-судьи Виктора Фомина имущество на 166 млн рублей
26 февраля 2026 10:47
Эксклюзив
Дмитрий Краснов стал новым сенатором от Нижегородской области
20 февраля 2026 09:00
Арестован гендиректор "Нижавтодорстроя" Усик Петросян: причем тут Левдиков
