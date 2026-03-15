Ограничения на полёты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Фото: Аэропорт им. Чкалова

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова сняты временные ограничения на приём и отправку самолётов, уведомили в Росавиации.

Напомним, ограничения были введены 15 марта около 12:00 для обеспечения безопасности полётов.

По информации от пресс-службы аэропорта, за этот период было задержано пять рейсов. Один из них — регулярный, остальные четыре были перенаправлены в Нижний Новгород из-за ограничений в столичных аэропортах.

Все пассажиры, чьи рейсы задержаны, находились под наблюдением представителей авиакомпаний и сотрудников аэропорта. В терминале были созданы пункты с питьевой водой и организовано питание.

Все задержанные рейсы готовятся к вылету.