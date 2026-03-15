Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Последние новости рубрики Общество
15 марта 2026 15:34
Ограничения на полёты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
15 марта 2026 14:02
Пять рейсов задержано в аэропорту Нижнего Новгорода, включая перенаправленные
15 марта 2026 13:05
Более половины нижегородцев намерены съездить этой весной хотя бы за город
15 марта 2026 12:31
Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли для обеспечения безопасности полётов
15 марта 2026 12:06
Нижегородцев предупредили о трёх самых распространённых мошеннических схемах
15 марта 2026 11:36
Нижегородцев пригласили сдать макулатуру в апрельском экомарафоне
15 марта 2026 11:15
Жители Нижнего Новгорода весной могут столкнуться с "синдромом талого снега"
15 марта 2026 10:09
Нижегородские школы в 2026 году примут более 30 тысяч первоклассников
15 марта 2026 09:40
Нижегородцам напомнили о запрете на вылов рыбы в зимовальных ямах до 30 апреля
14 марта 2026 17:00
Минград утвердил планировку для нового ЖК с торговым центром в Верхних Печерах
Ограничения на полёты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото: Аэропорт им. Чкалова

В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова сняты временные ограничения на приём и отправку самолётов, уведомили в Росавиации.

Напомним, ограничения были введены 15 марта около 12:00 для обеспечения безопасности полётов.

По информации от пресс-службы аэропорта, за этот период было задержано пять рейсов. Один из них — регулярный, остальные четыре были перенаправлены в Нижний Новгород из-за ограничений в столичных аэропортах.

Все пассажиры, чьи рейсы задержаны, находились под наблюдением представителей авиакомпаний и сотрудников аэропорта. В терминале были созданы пункты с питьевой водой и организовано питание.

Все задержанные рейсы готовятся к вылету.

Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
