Ограничения на полёты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода

Фото:
В аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова сняты временные ограничения на приём и отправку самолётов, уведомили в Росавиации.
Напомним, ограничения были введены 15 марта около 12:00 для обеспечения безопасности полётов.
По информации от пресс-службы аэропорта, за этот период было задержано пять рейсов. Один из них — регулярный, остальные четыре были перенаправлены в Нижний Новгород из-за ограничений в столичных аэропортах.
Все пассажиры, чьи рейсы задержаны, находились под наблюдением представителей авиакомпаний и сотрудников аэропорта. В терминале были созданы пункты с питьевой водой и организовано питание.
Все задержанные рейсы готовятся к вылету.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+