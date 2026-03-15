ФК "Пари НН" дома обыграл "Крылья Советов" со счётом 3:0 Спорт

В 21 туре Российской Премьер-Лиги команда "Пари НН" одержала уверенную победу над самарскими "Крыльями Советов" со счётом 3:0.

Матч прошёл 15 марта в Нижнем Новгороде. Отличились Олакунле Олусегун, Лука Тичич и Даниил Лесовой, чьи точные удары позволили команде добиться успеха.

Этот результат позволил "Пари НН" укрепить свои позиции в турнирной таблице. Набрав 20 очков, команда поднялась на 13-е место, продолжая борьбу за выход из зоны стыков. "Крылья Советов", в свою очередь, также с 20 очками опустились на 14 строчку.

Напомним, это вторая победа подряд для нижегородцев: 7 марта они на своём поле добились победы над "Сочи" со счётом 2:1.

Следующий матч "Пари НН" проведёт 21 марта на выезде: нижегородцы встретятся с "Краснодаром" на стадионе "Ozon Арена" (0+).