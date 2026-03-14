"Пари НН" оштрафовали за брошенные болельщиками снежки в игре с "Сочи" Спорт

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал "Пари НН" за брошенные болельщиками снежки. Об этом сообщается на сайте РФС.

Решение принято на заседании 13 марта. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Напомним, инцидент произошел 8 марта на встрече "Пари НН" с "Сочи" в Нижнем Новгороде, которая завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Во время игры болельщики "Пари НН" бросали снежки в сторону ассистента главного судьи.

Согласно дисциплинарному регламенту РФС, за бросание предметов на трибуны, поле или прилегающую территорию предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Если же предмет попадает в официальное лицо матча, сумма взыскания может достигать 500 тысяч рублей.

