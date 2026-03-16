16 марта 2026 11:25 Общество
Жизненная ситуация Возврат штрафов и госпошлин стала доступна нижегородцам

Фото: Александр Воложанин

Для жителей Нижегородской области на портале "Госуслуги" стала доступна жизненная ситуация "Возврат штрафов и госпошлин". Сервис позволяет узнать, в каких случаях можно вернуть ранее уплаченные суммы и как правильно оформить заявление, сообщили в региональном правительстве.

Возможность возврата зависит от типа услуги и конкретных обстоятельств. На странице сервиса подробно разъяснены основания для возврата, в том числе если госпошлина была оплачена по ошибке. Там же размещен перечень необходимых документов и описан порядок подачи обращения.

Заявление рассматривают до 30 календарных дней. Если решение положительное, деньги перечислят в течение месяца со дня обращения. Важно, чтобы счет был открыт в российском банке и принадлежал тому же человеку, который оплатил штраф или госпошлину.

Если услуга не была оказана, ранее уплаченную госпошлину можно в течение трех лет зачесть при подаче нового заявления.

Жизненные ситуации — это формат предоставления госуслуг, при котором сервисы объединяются по единой теме и позволяют получить их комплексно, по принципу "одного окна". В среднем одна такая ситуация включает около 17 услуг.

В прошлом году на портале появилось 36 новых комплексных решений формата "Жизненные ситуации". Сейчас пользователям доступно уже почти 70 таких сервисов.

Объединение услуг по принципу жизненных ситуаций является ключевым элементом реформы системы госуслуг. Работа ведется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что почти четыре тысячи нижегородцев воспользовались каталогом жизненных ситуаций за полгода.

Госуслуги цифровизация Штраф
