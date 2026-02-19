Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Экономика

Новая жизненная ситуация "Налоговый вычет" появилась на "Госуслугах"

19 февраля 2026 12:15
Новая жизненная ситуация Налоговый вычет появилась на Госуслугах

Фото: Правительство РФ

На портале госуслуг появилась новая жизненная ситуация "Налоговый вычет". Теперь оформить самые востребованные налоговые вычеты можно прямо на сайте.

Пользователю предлагается пошаговый алгоритм действий, который помогает пройти процедуру оформления и получить подробные разъяснения о существующих видах вычетов. Проект реализован в рамках федеральной инициативы "Государство для людей", которую курирует вице-премьер — руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Налоговый вычет дает возможность уменьшить налогооблагаемый доход и тем самым сократить сумму налога на доходы физических лиц. С его помощью можно вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ, например с заработной платы, либо снизить налог при определенных операциях, в том числе при продаже недвижимости.

Новая жизненная ситуация упрощает саму процедуру оформления и помогает снизить риски передачи персональных данных сомнительным организациям, предлагающим услуги по заполнению деклараций.

Сервис помогает определить, на какой налоговый вычет может рассчитывать пользователь. Социальный вычет предоставляется при расходах на лечение, обучение и спорт, имущественный — при покупке или продаже жилья. Вычет на долгосрочные сбережения можно получить при взносах по программе долгосрочных сбережений, в НПФ или при открытии ИИС. Стандартный вычет предусмотрен для налогоплательщиков с детьми и льготных категорий граждан.

Найти сервис можно в каталоге жизненных ситуаций на главной странице портала госуслуг.

Напомним, объединение государственных услуг по принципу "жизненных ситуаций" является ключевым элементом реформы системы их предоставления. Работа ведется в рамках нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных