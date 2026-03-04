Оформление выплат и льгот упростили для нижегородских семей Общество

Фото: Александр Воложанин

Цифровой сервис "Жизненные ситуации" на портале "Госуслуги" помогает сократить время на оформление документов и получение мер поддержки. В одном разделе собраны услуги и информация, необходимые для решения типовых жизненных вопросов, в том числе для многодетных семей. Об этом сообщает Объясняем.рф.

Через платформу можно подать заявление на получение удостоверения многодетной семьи, узнать о федеральных и региональных выплатах, записать ребенка в школу, кружки или спортивные секции, а также оформить налоговый вычет.

Для многих родителей это особенно актуально: повседневные заботы требуют постоянного внимания, а поиск справок и подача заявлений отнимают дополнительные силы. Электронный формат позволяет сократить количество личных визитов в ведомства и уменьшить объем бумажной работы.

Сейчас на портале доступны 70 федеральных и более 425 региональных "жизненных ситуаций". Только в 2025 году начали работу 36 федеральных и свыше 340 региональных сервисов такого формата. Их внедрение позволило в несколько раз сократить либо полностью исключить очные обращения, а также уменьшить перечень необходимых документов.

В среднем одна федеральная "жизненная ситуация" объединяет 17 государственных услуг и сервисов. Данные заявителя автоматически подгружаются из профиля, поэтому комплексное оформление проходит быстрее, чем подача заявлений по отдельности.

С момента запуска каталогом воспользовались более 70 млн раз. В 2025 году новый подход позволил сократить средний срок получения услуг на 31 день, а количество требуемых документов уменьшить на 17 позиций — до трех.

Наиболее востребованными стали сервисы "Поступление в вуз", "Получение налогового вычета", "Выход на пенсию по старости", "Защита от мошенников в Сети" и "Многодетная семья".

Цифровизация государственных сервисов развивается в рамках национального проекта "Экономика данных".

Ранее сообщалось, что почти 4 тысячи нижегородцев воспользовались каталогом жизненных ситуаций.