Отчетно-программный форум "Есть результат!" состоялся в Ростове-на-Дону

16 марта 2026 14:06 Общество
В Ростове-на-Дону прошел второй отчетно-программный форум партии "Единая Россия" "Есть результат!" (18+).

В работе форума приняли участие секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, главы регионов ЮФО, Донбасса и Новороссии, ветераны СВО, активисты "Единой России", представители строительной отрасли, инженеры и архитекторы.

Окружная площадка Южного федерального округа была посвящена вопросам жилья и формирования комфортной городской среды. Представители Правительства отчитались о проделанной работе и достигнутых результатах.

Владимир Якушев подчеркнул, что партия ориентируется на конкретные обязательства перед гражданами.

"Единая Россия – в отличие от оппонентов – не может позволить себе пустой популизм. Мы берем на себя реальные обязательства перед людьми. Именно за счет этого партия уже четверть века консолидирует общество. Является ответственным проводником стратегического курса Президента России Владимира Владимировича Путина", – заявил он.

Отдельное внимание на форуме уделили восстановлению исторических регионов. По словам Якушева, эта работа ведется в соответствии с поручением главы государства — обеспечить там уровень качества жизни не ниже общероссийского.

"Отдельно скажу о работе по восстановлению исторических регионов. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил четкую задачу – качество жизни там должно соответствовать общероссийскому уровню. И "Единая Россия" последовательно эту задачу решает", – акцентировал внимание Владимир Якушев.

Так, в этих регионах уже построено и восстановлено более 7 тысяч жилых домов, более 3,5 тысячи объектов коммунальной инфраструктуры, свыше 700 школ и детских садов, а также более 70 фельдшерско-акушерских пунктов.

Марат Хуснуллин представил отчет о выполнении положений народной программы в строительной сфере. Он отметил, что даже в условиях внешних вызовов отрасль демонстрирует устойчивый рост, а взаимодействие с партией позволяет эффективно реализовывать решения на местах.

2025 год, по его словам, стал знаковым для строительного комплекса страны: впервые в новейшей истории введено 150 млн кв. метров недвижимости — это более одного квадратного метра на человека.

Форумы "Есть результат!" проходят во всех федеральных округах в два этапа — сначала на региональном уровне, затем на окружном. По их итогам формируется обновленная народная программа партии на ближайшие пять лет, с которой "Единая Россия" намерена участвовать в выборах депутатов Государственной Думы.

Сбор предложений в новый программный документ ведется как на площадках форумов, так и онлайн — на сайте естьрезультат.рф.

Следующая окружная встреча состоится в Нижнем Новгороде. Она будет посвящена теме "Молодежь и дети".

