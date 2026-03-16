524 специалиста в сфере беспилотной авиации подготовили в Нижегородской области

Более 500 специалистов в сфере беспилотной авиации подготовили в Нижегородской области в 2025 году. Обучение проходило по нескольким программам, включая федеральный проект "Кадры для БАС" национального проекта "Беспилотные авиационные системы", федеральный проект "Активные меры содействия занятости" нацпроекта "Кадры", а также в рамках экспериментального правового режима эксплуатации беспилотных авиационных систем.

По словам главы регионального минпромторга Максима Черкасова, развитие отрасли напрямую связано с подготовкой квалифицированных специалистов.

"Поддержка производителей беспилотных авиационных систем неразрывно связана с задачей подготовки профессиональных кадров. Именно специалисты становятся ключевым ресурсом для дальнейшего развития отрасли", — отметил он.

Министр добавил, что в 2025 году обучение по востребованным направлениям гражданского использования беспилотников прошли 524 нижегородца. Среди них — разработка программного обеспечения, проектирование систем управления и применение БАС для различных задач.

Так, на платформе "Университет 2035" в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" квалификацию повысили 265 жителей региона. Обучение проходило в онлайн- и очном форматах: дистанционные курсы завершили 125 человек, очные программы — 140 слушателей.

Участники программ изучали широкий круг дисциплин — от управления проектами в сфере БАС и правового регулирования до аэрофотосъемки и применения дронов в сельском и лесном хозяйстве. По количеству выпускников образовательных программ "Университета 2035" Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России. Доля слушателей из региона составила 4,5% от общего числа успешно завершивших обучение.

Кроме того, 234 специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем подготовили организации — участники экспериментального правового режима, действующего в регионе. Еще 25 человек прошли обучение по программам, связанным с БАС, в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры". Как отметил начальник отдела развития научно-производственной деятельности АНО "Горький Тех" Сергей Герасимов, сейчас наиболее востребованы программы, связанные с практической эксплуатацией беспилотников.

"Основной запрос слушателей сегодня — эксплуатация беспилотных авиационных систем. Люди хотят не просто теории, а умения применять беспилотники в прикладных задачах: при аэрофотосъемке местности, перевозке грузов, мониторинге в лесном хозяйстве и сельскохозяйственных работах", — подчеркнул он.

В 2026 году Нижегородская область продолжит подготовку кадров для отрасли беспилотной авиации. Помимо государственных инициатив, в регионе будут работать дополнительные образовательные программы в сфере БАС.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч полетов БПЛА было совершено в Нижегородской области за прошлый год.