Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 марта 2026 19:24
524 специалиста в сфере беспилотной авиации подготовили в Нижегородской области
16 марта 2026 19:00
В Нижегородской области отремонтируют 21 км дороги Богородск — Ключищи
16 марта 2026 18:27
Нижегородские добровольцы отправились на обучение перед службой в войсках беспилотных систем
16 марта 2026 18:00
Более 1300 дорог закроют на месяц для фур в Нижегородской области
16 марта 2026 18:00
Космический подарок от ЛУКОЙЛа
16 марта 2026 17:27
Неосмысленная брань: невролог рассказал о синдроме Туретта и как с ним жить
16 марта 2026 17:05
Теперь официально: из Нижнего Новгорода стартуют прямые перелеты в Сербию
16 марта 2026 16:51
Первый форум аритмологов Приволжья прошел в Нижнем Новгороде
16 марта 2026 16:15
График социальных выплат: когда придут пособия и пенсии в апреле
16 марта 2026 15:36
Активисты "Единой России" передали очередную партии гуманитарного груза в зону СВО
524 специалиста в сфере беспилотной авиации подготовили в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Более 500 специалистов в сфере беспилотной авиации подготовили в Нижегородской области в 2025 году. Обучение проходило по нескольким программам, включая федеральный проект "Кадры для БАС" национального проекта "Беспилотные авиационные системы", федеральный проект "Активные меры содействия занятости" нацпроекта "Кадры", а также в рамках экспериментального правового режима эксплуатации беспилотных авиационных систем.

По словам главы регионального минпромторга Максима Черкасова, развитие отрасли напрямую связано с подготовкой квалифицированных специалистов.

"Поддержка производителей беспилотных авиационных систем неразрывно связана с задачей подготовки профессиональных кадров. Именно специалисты становятся ключевым ресурсом для дальнейшего развития отрасли", — отметил он.

Министр добавил, что в 2025 году обучение по востребованным направлениям гражданского использования беспилотников прошли 524 нижегородца. Среди них — разработка программного обеспечения, проектирование систем управления и применение БАС для различных задач.

Так, на платформе "Университет 2035" в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" квалификацию повысили 265 жителей региона. Обучение проходило в онлайн- и очном форматах: дистанционные курсы завершили 125 человек, очные программы — 140 слушателей.

Участники программ изучали широкий круг дисциплин — от управления проектами в сфере БАС и правового регулирования до аэрофотосъемки и применения дронов в сельском и лесном хозяйстве. По количеству выпускников образовательных программ "Университета 2035" Нижегородская область вошла в топ-5 регионов России. Доля слушателей из региона составила 4,5% от общего числа успешно завершивших обучение.

Кроме того, 234 специалиста по эксплуатации беспилотных авиационных систем подготовили организации — участники экспериментального правового режима, действующего в регионе. Еще 25 человек прошли обучение по программам, связанным с БАС, в рамках федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры". Как отметил начальник отдела развития научно-производственной деятельности АНО "Горький Тех" Сергей Герасимов, сейчас наиболее востребованы программы, связанные с практической эксплуатацией беспилотников.

"Основной запрос слушателей сегодня — эксплуатация беспилотных авиационных систем. Люди хотят не просто теории, а умения применять беспилотники в прикладных задачах: при аэрофотосъемке местности, перевозке грузов, мониторинге в лесном хозяйстве и сельскохозяйственных работах", — подчеркнул он.

В 2026 году Нижегородская область продолжит подготовку кадров для отрасли беспилотной авиации. Помимо государственных инициатив, в регионе будут работать дополнительные образовательные программы в сфере БАС.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч полетов БПЛА было совершено в Нижегородской области за прошлый год.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАС беспилотники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных