Итоги реализации нацпроекта "БАС" в 2025 году подвели в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Итоги реализации нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в 2025 году подвели в Нижегородской области. О результатах работы доложил заместитель губернатора Андрей Саносян в ходе итогового заседания правительства Нижегородской области 22 декабря.

На реализацию нацпроекта было выделено 863,3 миллиона рублей: 828,8 миллиона рублей - средства федерального бюджета, 34,5 миллиона рублей - из регионального бюджета. Ключевая поддержка производителей в этой сфере сосредоточена в Научно-производственном центре беспилотных авиационных систем Нижегородской области. Центр был аккредитован Минпромторгом России в конце прошлого года в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«Кассовое исполнение нацпроекта составило 100 процентов. В настоящее время 18 организаций, среди которых производители БАС и комплектующих, уже получили статус резидента НПЦ. Для достижения целей национального проекта в рамках деятельности научно-производственного центра произведено более 2 500 единиц беспилотных авиационных систем. При содействии НПЦ БАС реализуются проекты «Аэрологистика биоматериалов» и «Транспортная аэрологистика», - рассказал Андрей Саносян.

В 2025 году на базе инфраструктуры НПЦ БАС были реализованы программы подготовки кадров – прошло обучение для профильных пилотов и механиков.

«Кроме того, Нижегородская область участвует в экспериментально-правовом режиме: сегодня в нем задействованы 32 компании. Буквально недавно еще два субъекта присоединились к экспериментальному правовому режиму Нижегородской области», – добавил Андрей Саносян.

Курирует реализацию национального проекта «Беспилотные авиационные системы» в Нижегородской области министерство промышленности, торговли и предпринимательства.

Напомним, развитие в стране БАС ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для подготовки кадров и расширения применения беспилотников во всех секторах экономики.