Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 декабря 2025 14:55Юрист Кофанов объяснил, почему 13-я зарплата не гарантирована законом
26 декабря 2025 14:38265 нижегородцев бесплатно прошли обучение актуальным профессиям в сфере беспилотной авиации
26 декабря 2025 14:36Т2 предоставит абонентам бесплатный безлимитный интернет в новогодние праздники
26 декабря 2025 14:00В Дзержинске хотят освободить Торговую площадь от местного "шанхая"
26 декабря 2025 13:50Волонтеры Эн+ создали атмосферу тепла, поддержки и новогоднего волшебства для детей
26 декабря 2025 13:28Музей полиции открылся в нижегородском "Лимпопо"
26 декабря 2025 12:55НГТУ откроет комнату матери и ребенка в Верхних Печерах
26 декабря 2025 12:19Стало известно, как будут ходить нижегородские автобусы в новогоднюю ночь
26 декабря 2025 12:11Около 400 единиц техники убирают снег в Нижнем Новгороде
26 декабря 2025 11:2820 нижегородских школ закрыты на карантин по ОРВИ
Общество

265 нижегородцев бесплатно прошли обучение актуальным профессиям в сфере беспилотной авиации

26 декабря 2025 14:38 Общество
265 нижегородцев бесплатно прошли обучение актуальным профессиям в сфере беспилотной авиации

265 нижегородцев обучились по программам повышения квалификации в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Образовательные курсы проходили в рамках реализации федерального проекта «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» на платформе «Университет 2035».                                                                               

«В Нижегородской области реализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» ведется комплексно. Помимо действующих мер поддержки бизнеса, таких как льготное финансирование и продвижение нижегородских разработок на федеральном уровне, ключевым направлением работы остаётся подготовка кадров. Формирование профессионального сообщества специалистов – стратегический приоритет, который закладывает основу для будущего лидерства региона в этой области», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По онлайн-программам завершили обучение 125 человек. Слушатели изучали такие дисциплины как «Управление проектами в сфере беспилотных авиационных систем», «Разработка программного обеспечения БАС», «Сертификация беспилотных авиационных систем», «Правовое регулирование применения БАС», «Обеспечение контроля и безопасности применения беспилотных авиационных систем» и «Лизинговая деятельность в сфере БАС».

По офлайн-программам прошли обучение 140 человек. Слушатели осваивали как практические курсы по пилотированию, такие как «Базовая подготовка операторов БВС мультироторного типа» и «Основы аэрофотосъемки с использованием БАС», так и прикладные направления: «Мониторинг территории», «Применение БАС в сельском хозяйстве» и «Мониторинг лесного хозяйства». Отдельные программы были посвящены инженерно-техническим аспектам: «Диагностика, техническое обслуживание и ремонт БАС» и «Проектирование систем управления, связью и навигации БАС».

«Для нас как для региона, где реализуется экспериментальный правовой режим и проводятся крупные пилотные проекты с индустриальными партнерами, запрос на квалифицированные кадры в сфере беспилотников крайне актуален. В 2025 году Нижегородская область продолжила работу по федеральному проекту «Кадры для БАС», – отметил начальник отдела развития научно-производственной деятельности АНО «Горький Тех» Сергей Герасимов.                

Объем каждой программы составил 144 академических часа. По окончании курсов выпускники получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.        

Запуск нового потока обучающих программ запланирован на первую половину 2026 года. Обучиться смогут граждане от 18 лет, не достигшие пенсионного возраста и имеющие среднее профессиональное или высшее образование либо осваивающие соответствующие образовательные программы.     

Напомним, развитие БАС в стране ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для подготовки кадров и расширения применения беспилотников во всех секторах экономики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАС
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных