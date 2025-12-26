265 нижегородцев бесплатно прошли обучение актуальным профессиям в сфере беспилотной авиации Общество

265 нижегородцев обучились по программам повышения квалификации в сфере беспилотных авиационных систем (БАС). Образовательные курсы проходили в рамках реализации федерального проекта «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» на платформе «Университет 2035».

«В Нижегородской области реализация нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» ведется комплексно. Помимо действующих мер поддержки бизнеса, таких как льготное финансирование и продвижение нижегородских разработок на федеральном уровне, ключевым направлением работы остаётся подготовка кадров. Формирование профессионального сообщества специалистов – стратегический приоритет, который закладывает основу для будущего лидерства региона в этой области», – рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По онлайн-программам завершили обучение 125 человек. Слушатели изучали такие дисциплины как «Управление проектами в сфере беспилотных авиационных систем», «Разработка программного обеспечения БАС», «Сертификация беспилотных авиационных систем», «Правовое регулирование применения БАС», «Обеспечение контроля и безопасности применения беспилотных авиационных систем» и «Лизинговая деятельность в сфере БАС».

По офлайн-программам прошли обучение 140 человек. Слушатели осваивали как практические курсы по пилотированию, такие как «Базовая подготовка операторов БВС мультироторного типа» и «Основы аэрофотосъемки с использованием БАС», так и прикладные направления: «Мониторинг территории», «Применение БАС в сельском хозяйстве» и «Мониторинг лесного хозяйства». Отдельные программы были посвящены инженерно-техническим аспектам: «Диагностика, техническое обслуживание и ремонт БАС» и «Проектирование систем управления, связью и навигации БАС».

«Для нас как для региона, где реализуется экспериментальный правовой режим и проводятся крупные пилотные проекты с индустриальными партнерами, запрос на квалифицированные кадры в сфере беспилотников крайне актуален. В 2025 году Нижегородская область продолжила работу по федеральному проекту «Кадры для БАС», – отметил начальник отдела развития научно-производственной деятельности АНО «Горький Тех» Сергей Герасимов.

Объем каждой программы составил 144 академических часа. По окончании курсов выпускники получили удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

Запуск нового потока обучающих программ запланирован на первую половину 2026 года. Обучиться смогут граждане от 18 лет, не достигшие пенсионного возраста и имеющие среднее профессиональное или высшее образование либо осваивающие соответствующие образовательные программы.

Напомним, развитие БАС в стране ведется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», разработанного по поручению президента Владимира Путина. Его реализация способствует созданию условий для подготовки кадров и расширения применения беспилотников во всех секторах экономики.