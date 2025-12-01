Нижегородский эксперимент по беспилотникам расширили еще на два региона Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Правовой режим, регулирующий применение беспилотных авиационных систем в рамках эксперимента, начатого в Нижегородской области, теперь будет действовать и на территории Калужской и Владимирской областей. Внесены изменения в постановление правительства РФ, касающегося установления экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций.

Нововведения направлены, в том числе, на упрощение административных процедур, таких как получение допуска к полетам как для авиационного персонала, так и для самих беспилотников. Это должно значительно ускорить запуск пилотных проектов и проведение испытаний в реальных условиях.

Напомним, что экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации БАС был внедрен в Нижегородской области в ноябре 2024 года. Его основная задача — апробация беспилотных технологий в сфере грузоперевозок, выполнения специализированных авиационных работ, а также проведения технологических тестов. Оператором эксперимента выступает автономная некоммерческая организация "Горький Тех".

Нижегородский губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что эксперимент позволил запускать реальные проекты без снижения уровня безопасности. По его словам, благодаря ЭПР в регионе стали возможны такие инициативы, как доставка биоматериалов с помощью дронов, аэрологистика бытовых товаров, а также мониторинг и аэросъемка сельскохозяйственных территорий. Он также отметил, что за первый год действия режима в Нижегородской области было совершено свыше 2,5 тысячи полетов, что демонстрирует стремление региона активно внедрять беспилотные технологии в повседневную практику.

Расширение эксперимента получило единодушную поддержку со стороны всех 32 компаний, участвующих в проекте, а также федерального Минтранса, организации "Цифровая экономика" и региональных администраций.

Руководитель "Горький Тех" Роман Рензин назвал расширение географии ЭПР логичным и необходимым шагом для масштабирования успешных решений, уже опробованных в Нижегородской области. Он отметил, что распространение технологий БАС на новые субъекты — это следующий этап формирования полноценного рынка беспилотных услуг на федеральном уровне.

По мнению Владимира Волошина, директора департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития РФ, экспериментальный режим не только облегчает внедрение новых решений, но и помогает решать важные задачи в условиях городских агломераций. Он добавил, что ведомство продолжает адаптацию действующих механизмов с учётом запросов бизнеса, а также работает над расширением географии их применения. Это, по его словам, соответствует поручениям президента России и способствует укреплению технологической независимости отрасли.

На сегодняшний день подобные эксперименты проводятся уже в 28 субъектах страны, с участием свыше 150 компаний и индивидуальных предпринимателей. В рамках мониторинга ЭПР по всей стране зафиксировано более 120 тысяч полётов, что подтверждает высокий интерес к подобному формату регулирования в сфере беспилотников.

Развитие беспилотных авиационных систем в России осуществляется в рамках нацпроекта "Беспилотные авиационные системы", разработанного по поручению президента Владимира Путина. Реализация проекта направлена на создание условий для выпуска разных типов беспилотников, расширение сфер их применения и формирование новой высокотехнологичной отрасли, которая должна открыть дополнительные возможности как для бизнеса, так и для общества в целом.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области к испытаниям готовят беспилотные тракторы. Также в сентября депутаты регионального парламента рассмотрели перспективы использования БПЛА для мониторинга животных.

Напомним, что в регионе тестируют доставку аэрокурьерами.