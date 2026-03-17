29,6 млн рублей направят на капремонт общежития Нижегородской консерватории

Нижегородская государственная консерватория имени М.И. Глинки объявила электронный конкурс на проведение капитального ремонта фасада здания общежития. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 29 570 985 рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 апреля. Подведение итогов и определение подрядчика запланировано на 6 апреля.
Начать ремонт планируют в апреле. Завершить обновление фасада подрядчик должен не позднее 30 сентября 2026 года.
Ремонт будет проводиться в будние дни с 9:00 до 18:00 в действующем здании, где продолжается образовательный процесс и проживают люди. Возможность изменения графика, включая работу в выходные дни, предусмотрена по согласованию с заказчиком.
Исполнителю предстоит соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима, санитарные нормы и внутренние регламенты учреждения.
