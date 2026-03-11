Таможня повторно объявила конкурс на снос самостроя на Большой Печерской Общество

Приволжское таможенное управление вновь разместило закупку на снос самовольной пристройки в центре города. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Речь идет о недостроенной пристройке у домов № 43-43А, которую суд ранее признал самовольной. Начальная максимальная цена контракта составляет 9,8 млн рублей. Работы профинансируют из федерального бюджета. Завершить демонтаж необходимо до 30 сентября 2026 года.

Согласно конкурсной документации, участок расположен в границах нескольких охраняемых территорий. Пристрой находится в пределах объекта культурного наследия регионального значения "Дом И.И. Стрегулина" (1883 год), рядом с домом Ф.П. Добролюбова – М.И. Углова, а также в исторической зоне "Старый Нижний Новгород". Кроме того, территория входит в зону археологического наследия "Культурный слой города" и защитную зону объекта культурного наследия "Здание Мариинского института благородных девиц".

Подрядчику предстоит не только снести сам объект, но и выполнить сопутствующие работы. В их числе — перенос индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии с восстановлением сетей и проведением испытаний, ревизия запорной арматуры, гидропневматическая промывка систем и ввод узла учета в эксплуатацию.

Также предусмотрены демонтаж и восстановление систем пожарной сигнализации, установка временной охранной сигнализации и видеонаблюдения, восстановление фасадов здания по адресу улица Большая Печерская, 43А, благоустройство территории и вывоз строительного мусора.

Отметим, что первый аукцион был объявлен в феврале, однако заявки обоих участников комиссия отклонила.

Ранее на подготовку проектной документации для демонтажа этого объекта направили почти 5 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, по решению суда подлежит сносу трехэтажный самострой на улице Коминтерна в Сормове.