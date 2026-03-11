Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2026 16:23
Таможня повторно объявила конкурс на снос самостроя на Большой Печерской
11 марта 2026 15:00
Холодное водоснабжение восстановили в Сормове досрочно
11 марта 2026 14:51
Елена Овчинникова: "Каждое исследование в составе диспансеризации – ценный источник информации о здоровье пациента"
11 марта 2026 14:49
Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ
11 марта 2026 14:30
Евгений Люлин призвал сделать систему ОМС человекоцентричной
11 марта 2026 14:21
11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде
11 марта 2026 13:55
Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте
11 марта 2026 13:39
Эксклюзив
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья
11 марта 2026 13:10
Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха
11 марта 2026 12:50
Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области
Общество

Таможня повторно объявила конкурс на снос самостроя на Большой Печерской

11 марта 2026 16:23 Общество
Таможня повторно объявила конкурс на снос самостроя на Большой Печерской

Приволжское таможенное управление вновь разместило закупку на снос самовольной пристройки в центре города. Об этом сообщается на сайте государственных закупок.

Речь идет о недостроенной пристройке у домов № 43-43А, которую суд ранее признал самовольной. Начальная максимальная цена контракта составляет 9,8 млн рублей. Работы профинансируют из федерального бюджета. Завершить демонтаж необходимо до 30 сентября 2026 года.

Согласно конкурсной документации, участок расположен в границах нескольких охраняемых территорий. Пристрой находится в пределах объекта культурного наследия регионального значения "Дом И.И. Стрегулина" (1883 год), рядом с домом Ф.П. Добролюбова – М.И. Углова, а также в исторической зоне "Старый Нижний Новгород". Кроме того, территория входит в зону археологического наследия "Культурный слой города" и защитную зону объекта культурного наследия "Здание Мариинского института благородных девиц".

Подрядчику предстоит не только снести сам объект, но и выполнить сопутствующие работы. В их числе — перенос индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии с восстановлением сетей и проведением испытаний, ревизия запорной арматуры, гидропневматическая промывка систем и ввод узла учета в эксплуатацию.

Также предусмотрены демонтаж и восстановление систем пожарной сигнализации, установка временной охранной сигнализации и видеонаблюдения, восстановление фасадов здания по адресу улица Большая Печерская, 43А, благоустройство территории и вывоз строительного мусора.

Отметим, что первый аукцион был объявлен в феврале, однако заявки обоих участников комиссия отклонила.

Ранее на подготовку проектной документации для демонтажа этого объекта направили почти 5 млн рублей из федерального бюджета. Кроме того, по решению суда подлежит сносу трехэтажный самострой на улице Коминтерна в Сормове.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Госзакупки Снос Таможня
Поделиться:
Новости по теме
06 марта 2026 17:58
Здание на Станционной улице, где обрушилась кровля, готовилось к сносу
04 марта 2026 13:15
Суды вокруг сноса здания бывшего клуба Rocco продолжаются в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 13:49
Нижегородская мэрия обновила правила сноса незаконных гаражей и конструкций
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных