Гипсовые головы Цезаря и Афродиты купят нижегородским школам за 7 млн рублей Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородские школы оснастят гипсовыми моделями голов и растений. Соответствующие закупки объявил Нижегородский институт развития образования (НИРО) на общую стоимость 15,7 млн рублей.

На приобретение моделей голов планируется направить 7,6 млн рублей, еще 8,1 млн рублей — на комплекты гипсовых растений. Поставка проводится в формате запроса котировок в электронной форме.

Согласно документации, исполнителю предстоит передать 482 комплекта моделей головы и 520 комплектов моделей растений. Оборудование закупается в рамках проекта "Все лучшее детям", государственной программы РФ "Развитие образования" и нацпроекта "Молодежь и дети".

Каждый комплект моделей головы включает изображения Цезаря, Антиноя, Аполлона, Афродиты, Венеры Милосской, Диадумена и Сократа. Наборы с растениями состоят из гипсовых веток дуба с желудями, клена, винограда, пальмы и лотоса. Вес одной модели варьируется от 7 до 10 килограммов.

Итоги определения поставщика планируется подвести 18 марта. Контракт начнет действовать с момента заключения и должен быть исполнен до 1 июля 2026 года, включая приемку и оплату поставленного товара.

