Нижегородская мэрия закупает девять автомобилей почти на 19 млн рублей Экономика

Фото: Александр Воложанин

Автохозяйство управления делами администрации Нижнего Новгорода закупает девять легковых автомобилей на общую сумму 18,8 млн рублей. объявление размещено на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 13 марта. Поставщика определят 17 марта.

Согласно документации, в лоте три позиции. Мэрия намерена пять машин стоимостью 1,9 млн рублей каждая. Они должны быть оснащены мультимедийной системой с дисплеем 7 дюймов, системой экстренного оповещения при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" и комплектом зимних шипованных шин.

Кроме того, закупаются три автомобиля по цене 2,6 млн рублей за единицу. В требованиях указаны регулируемые по высоте задние подголовники с дополнительными съемными подушками, мультимедийная система с дисплеем 10,4 дюйма и система "ЭРА-ГЛОНАСС".

Еще один автомобиль стоимостью 1,8 млн рублей должен быть оборудован центральным замком, электрическими стеклоподъемниками передних дверей и системой экстренного оповещения. Поставить их будет необходимо до 31 мая. Автомобили должны быть новыми, не ранее 2025 года выпуска, с пробегом не более 50 км.

Отметим, что в начале февраля администрация Шахуньи хотела приобрести гибридный седан бизнес-класса Voyah Passion EVR за 5 млн рублей для перевозки должностных лиц, однако в тот же день отменила закупку, аргументировав решение пересмотром техтребований для снижения начальной цены.