Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 марта 2026 18:59
Внеурочный курс "Моя семья" появится в начальной школе с 1 сентября 2026 года
19 марта 2026 18:18
Нижегородцам стала доступна бесплатная пересадка роговицы глаза
19 марта 2026 18:00
Резервисты "БАРС-НН": "Опыт, полученный на сборах, помогает решению задач на основной работе"
19 марта 2026 17:54
Станкевич: "Регионы получат действенный механизм для наведения порядка на контейнерных площадках"
19 марта 2026 17:50
Общественные обсуждения по "Воднику" стартовали в Нижнем Новгороде
19 марта 2026 17:26
Евгений Люлин отметил, что нижегородцы уже оценили комфорт и скорость обновленных трамваев
19 марта 2026 17:20
Нижний Новгород направит 2 млрд рублей на детей и ветеранов
19 марта 2026 17:03
Нижегородцы высадят более 400 тысяч деревьев в память о героях
19 марта 2026 16:49
Трое мужчин провалились под лед в районе Чкаловской лестницы
19 марта 2026 16:39
Нижегородцы могут подать заявки на участие в шестом сезоне международной премии #МЫВМЕСТЕ
18 марта 2026 17:00 Общество
Миллионы рублей взыскали с водоканала в Сарове за причинение вреда природе

Арбитражный суд обязал предприятие "Горводоканал" в Сарове погасить задолженность за негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.

Нарушения были выявлены при проверке декларации о плате за НВОС, а также в ходе внеплановой выездной инспекции. Установлено, что организация эксплуатирует очистные сооружения, однако не отразила в отчетности ряд загрязняющих веществ, за которые должна начисляться плата. Среди них — кальций, натрий, магний, фторид-анион и хлороформ.

Кроме того, специалисты обнаружили ошибки в расчетах платежей за размещение отдельных видов отходов. В частности, речь идет о мусоре с защитных решеток хозяйственно-бытовой канализации и ртутных лампах.

Арбитражный суд Нижегородской области, а затем и апелляционная инстанция поддержали позицию надзорного органа. В итоге предприятие обязали выплатить более 3 млн рублей долга, а также свыше 480 тысяч рублей пени.

Ранее сообщалось, что за вред природе нижегородские предприятия внесли в бюджет более 281 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Природа и экология Росприроднадзор Саров
Поделиться:
Новости по теме
14 марта 2026 14:40
Директора фирмы оштрафовали за мошенничество при ликвидации нижегородских свалок
22 января 2026 13:47
Нижегородская станция аэрации получила новое предупреждение из-за вони
21 января 2026 19:23
780 тысяч рублей взыскивают с мэрии Дзержинска за ущерб почвам в Пыре
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных