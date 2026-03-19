Миллионы рублей взыскали с водоканала в Сарове за причинение вреда природе Общество

Арбитражный суд обязал предприятие "Горводоканал" в Сарове погасить задолженность за негативное воздействие на окружающую среду, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Росприроднадзора.



Нарушения были выявлены при проверке декларации о плате за НВОС, а также в ходе внеплановой выездной инспекции. Установлено, что организация эксплуатирует очистные сооружения, однако не отразила в отчетности ряд загрязняющих веществ, за которые должна начисляться плата. Среди них — кальций, натрий, магний, фторид-анион и хлороформ.



Кроме того, специалисты обнаружили ошибки в расчетах платежей за размещение отдельных видов отходов. В частности, речь идет о мусоре с защитных решеток хозяйственно-бытовой канализации и ртутных лампах.



Арбитражный суд Нижегородской области, а затем и апелляционная инстанция поддержали позицию надзорного органа. В итоге предприятие обязали выплатить более 3 млн рублей долга, а также свыше 480 тысяч рублей пени.

Ранее сообщалось, что за вред природе нижегородские предприятия внесли в бюджет более 281 млн рублей.