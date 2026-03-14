Директора фирмы оштрафовали за мошенничество при ликвидации нижегородских свалок

Предпринимателя оштрафовали за мошенничество при ликвидации свалок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Автозаводском райооном суде.
В ходе процесса установлено, что в октябре 2023 года администрация района заключила муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок с компанией, которой руководил подсудимый. Подрядчик систематически вывозил отходы не на специализированный полигон, но предоставлял в районную администрацию фиктивные отчеты и поддельные талоны, подтверждающие якобы законную утилизацию мусора.
На основании этих документов организации перечислили 212,8 тысяч рублей. Эти деньги директор фирмы присвоил.
Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор предъявил крупные финансовые требования компаниям, занимающимся размещением и утилизацией коммунальных отходов в Нижегородской области.
