Нижегородская станция аэрации получила новое предупреждение из-за вони Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Росприроднадзор вновь направил предостережение оператору Нижегородской станции аэрации (АО "ОКО") из-за нарушений экологических требований и жалоб нижегородцев на стойкий запах канализации. Об этом сообщили в межрегиональном управлении.

Поводом стали обращения жителей Нижегородского и Советского районов, а также данные Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По наблюдениям специалистов, неприятный запах стабильно фиксируется при восточном ветре и штиле, что указывает на направление от НСА.

В ведомстве напомнили, что в 2025 году было проведено несколько проверок. В августе было выявлено превышение допустимых выбросов сероводорода, фенола и формальдегида. В ноябре специалисты Росприроднадзора обнаружили еще больше нарушений, в том числе отсутствие нормативов выбросов по ряду опасных веществ, таких как метилмеркаптан, аммиак и бензол.

Кроме того, отчет, представленный предприятием, оказался недостоверным: в нем на одном из источников не учтены некоторые загрязняющие вещества (диоксид серы, бензол и метилмеркаптан), а размеры источников и выбросов указаны с ошибками. Также установлено, что в периоды неблагоприятных метеоусловий НСА не принимала мер по снижению выбросов в атмосферу.

По результатам проверок юридическое лицо и ответственные сотрудники были привлечены к административной ответственности. Росприроднадзор выдал предписание об устранении всех выявленных нарушений и ведёт расчёты ущерба, нанесенного окружающей среде. Исполнение предписаний находится под особым контролем.

Отметим, что нижегородцы регулярно жалуются на неприятный запах в городе. В ноябре 2025 года губернатор Глеб Никитин во время прямой линии сказал, причиной зловония стала Нижегородская станция аэрации. В ходе реконструкции объекта было решено сократить количество этапов модернизации, что привело к сбоям в работе.

Первый этап реконструкции объекта уже завершён, однако для стабилизации процессов потребуется еще несколько месяцев. На станции установили фильтры и закрыли коллекторы, что помогло снизить уровень запаха. Продолжаются пуско-наладочные работы биологических процессов.

В 2027 году должны начать вторую очередь реконструкции. Как выяснилось накануне, в Нижнем Новгороде были проведены общественные обсуждения оценки воздействия на окружающую среду. Завершить модернизацию НСА планируют к 2030-му.