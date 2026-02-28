Более 281 млн рублей внесли в бюджет нижегородские предприятия за вред природе Экономика

В 2025 году предприятия-природопользователи Нижегородской области внесли в бюджет Российской Федерации более 281 млн рублей. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Как пояснили в ведомстве, плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить все юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья деятельность приводит к загрязнению окружающей среды. Исключение составляют природопользователи, эксплуатирующие объекты наименьшей IV категории негативного воздействия на окружающую среду (НВОС).

Однако не все предприятия соблюдают это требование: в 2025 году по итогам проверок выявлено множество нарушений. Специалисты Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия направили 993 требования природопользователям о предоставлении деклараций за НВОС. Также были направлены 271 требование о добровольном погашении задолженности и 67 требований о доначислении платы в бюджеты. Кроме того, 1671 требование касалось предоставления пояснений и исправлений в декларациях.

Из-за неисполнения этих требований в 2025 году в арбитражные суды Нижегородской области и Республики Мордовия было подано 24 исковых заявления на общую сумму более 130 млн рублей. Как сообщалось ранее, основными должниками выступают предприятия жилищно-коммунального хозяйства и водопроводно-канализационного сектора.

За несвоевременное внесение платы за НВОС предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Согласно статье 8.41 КоАП РФ, должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 6 тысяч рублей, а юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей.

На данный момент по Нижегородской области вынесено более 60 постановлений о привлечении к административной ответственности за несвоевременную оплату, тогда как в Республике Мордовия - 35.

