Концертный зал за 1,5 млрд рублей хотят построить под Нижним Новгородом Экономика

Фото: Александр Воложанин

В Богородском округе Нижегородской области может появиться новый культурный центр — концертный зал "Березополье", рассчитанный на 1,5 тысячи зрителей. Проект оценивается в 1,5 млрд рублей, и в настоящее время региональные власти ищут инвестора для его реализации. Об этом сообщается на инвестиционном портале Нижегородской области.

Концертный зал планируется разместить рядом с трассой Р-125, недалеко от спортивного комплекса "Нижегородское кольцо", который в 2024 году посетили более 150 тысяч человек.

Строительство культурной площадки позволит создать 60 постоянных рабочих мест. Срок реализации проекта — с 2026 по 2029 год, а окупаемость оценивается в восемь лет.

Под застройку предлагается участок площадью 86 га. В настоящее время на площадке ведется строительство скважины для водоснабжения. Электричество предстоит подвести - ближайшая точка подключения к электросетям находится в 1,23 км. Газоснабжение на участке отсутствует.

Проект находится на стадии бизнес-планирования и позиционируется как уникальный для региона. Новый концертный зал будет адаптирован для проведения мероприятий различного формата и направленности, что позволит удовлетворить растущий спрос на культурные события в области.

