Концертный зал за 1,5 млрд рублей хотят построить под Нижним Новгородом

Фото:
В Богородском округе Нижегородской области может появиться новый культурный центр — концертный зал "Березополье", рассчитанный на 1,5 тысячи зрителей. Проект оценивается в 1,5 млрд рублей, и в настоящее время региональные власти ищут инвестора для его реализации. Об этом сообщается на инвестиционном портале Нижегородской области.
Концертный зал планируется разместить рядом с трассой Р-125, недалеко от спортивного комплекса "Нижегородское кольцо", который в 2024 году посетили более 150 тысяч человек.
Строительство культурной площадки позволит создать 60 постоянных рабочих мест. Срок реализации проекта — с 2026 по 2029 год, а окупаемость оценивается в восемь лет.
Под застройку предлагается участок площадью 86 га. В настоящее время на площадке ведется строительство скважины для водоснабжения. Электричество предстоит подвести - ближайшая точка подключения к электросетям находится в 1,23 км. Газоснабжение на участке отсутствует.
Проект находится на стадии бизнес-планирования и позиционируется как уникальный для региона. Новый концертный зал будет адаптирован для проведения мероприятий различного формата и направленности, что позволит удовлетворить растущий спрос на культурные события в области.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области стартовали торги по продаже пяти земельных участков, предназначенных под различные виды застройки, общей стоимостью порядка 160 млн рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+