Спортивный лагерь за 85,2 млн рублей планируют построить на Гребном канале Экономика

Фото: презентация совета по земельным и имущественным отношениям

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде одобрили участок под строительство спортивного лагеря в районе улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда, неподалеку от Гребного канала. Решение было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям 2 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С заявлением о предоставлении участка в аренду выступила компания ООО "Магнум Трейд". Инвестор уже подавал ходатайство в 2024 году, однако тогда рассмотрение вопроса было приостановлено. Впоследствии в проект были внесены изменения, после чего заявка была повторно представлена.

Площадь будущей застройки составит 1 255 квадратных метров. Объем инвестиций в проект превысит 85,2 миллиона рублей. На территории планируется возведение административного здания, корпуса для спортсменов, многофункционального спортзала, бассейна, причала, парковки на 12 автомобилей, площадки для падел-тенниса, а также обустройство пляжной зоны.

При этом министерство градостроительной деятельности региона высказало возражения. Ведомство указало, что участок попадает сразу в три территориальные зоны, и параметры застройки не соответствуют действующим градостроительным регламентам. Представители министерства предложили отложить рассмотрение вопроса до заседания комиссии по землепользованию.

Несмотря на это, члены совета приняли решение одобрить предоставление участка компании-инвестору.

