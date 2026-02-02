Спортивный лагерь за 85,2 млн рублей планируют построить на Гребном канале

Фото:
В Нижнем Новгороде одобрили участок под строительство спортивного лагеря в районе улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда, неподалеку от Гребного канала. Решение было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям 2 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
С заявлением о предоставлении участка в аренду выступила компания ООО "Магнум Трейд". Инвестор уже подавал ходатайство в 2024 году, однако тогда рассмотрение вопроса было приостановлено. Впоследствии в проект были внесены изменения, после чего заявка была повторно представлена.
Площадь будущей застройки составит 1 255 квадратных метров. Объем инвестиций в проект превысит 85,2 миллиона рублей. На территории планируется возведение административного здания, корпуса для спортсменов, многофункционального спортзала, бассейна, причала, парковки на 12 автомобилей, площадки для падел-тенниса, а также обустройство пляжной зоны.
При этом министерство градостроительной деятельности региона высказало возражения. Ведомство указало, что участок попадает сразу в три территориальные зоны, и параметры застройки не соответствуют действующим градостроительным регламентам. Представители министерства предложили отложить рассмотрение вопроса до заседания комиссии по землепользованию.
Несмотря на это, члены совета приняли решение одобрить предоставление участка компании-инвестору.
Ранее сообщалось, что научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале.
