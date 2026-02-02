Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 февраля 2026 17:48Спортивный лагерь за 85,2 млн рублей планируют построить на Гребном канале
02 февраля 2026 17:13Инвестор расширит проект гостиничного комплекса на Печерских песках
02 февраля 2026 15:46Строительство центра "Нижний экспо" включили в план концессий на 2026 год
02 февраля 2026 15:21ВТБ и НИУ ВШЭ: российский бизнес закладывает фундамент для будущего роста
02 февраля 2026 14:44Электросетевая компания из Нижнего Новгорода стала участником проекта "Производительность труда"
02 февраля 2026 14:43Два обхода и дублер проспекта Ленина подорожали на 103,5 млрд рублей
02 февраля 2026 13:54ВТБ и НИУ ВШЭ: фондовый рынок сохраняет потенциал роста
02 февраля 2026 13:30Планы по развитию нижегородской инвестинфраструктуры представили на Всероссийском форуме "Малая Родина – сила России"
02 февраля 2026 11:43Определены получатели субсидий на создание глэмпингов в Нижегородской области
02 февраля 2026 09:35Нижегородцы могут купить 1128 литров бензина на месячную зарплату
Экономика

Спортивный лагерь за 85,2 млн рублей планируют построить на Гребном канале

02 февраля 2026 17:48 Экономика
Спортивный лагерь за 85,2 млн рублей планируют построить на Гребном канале

Фото: презентация совета по земельным и имущественным отношениям

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде одобрили участок под строительство спортивного лагеря в районе улиц Родионова, Лысогорской и Казанского съезда, неподалеку от Гребного канала. Решение было принято на заседании совета по земельным и имущественным отношениям 2 февраля, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

С заявлением о предоставлении участка в аренду выступила компания ООО "Магнум Трейд". Инвестор уже подавал ходатайство в 2024 году, однако тогда рассмотрение вопроса было приостановлено. Впоследствии в проект были внесены изменения, после чего заявка была повторно представлена.

Площадь будущей застройки составит 1 255 квадратных метров. Объем инвестиций в проект превысит 85,2 миллиона рублей. На территории планируется возведение административного здания, корпуса для спортсменов, многофункционального спортзала, бассейна, причала, парковки на 12 автомобилей, площадки для падел-тенниса, а также обустройство пляжной зоны.

При этом министерство градостроительной деятельности региона высказало возражения. Ведомство указало, что участок попадает сразу в три территориальные зоны, и параметры застройки не соответствуют действующим градостроительным регламентам. Представители министерства предложили отложить рассмотрение вопроса до заседания комиссии по землепользованию.

Несмотря на это, члены совета приняли решение одобрить предоставление участка компании-инвестору.

Ранее сообщалось, что научный центр с кафе и парковкой возведут на Гребном канале. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гребной канал инвестиционные проекты Спорт
Поделиться:
Новости по теме
16 января 2026 18:53Концертный зал за 1,5 млрд рублей хотят построить под Нижним Новгородом
15 января 2026 11:23Нижегородцам показали, как будет выглядеть новая гостиница у метромоста
16 декабря 2025 08:47Нижегородские власти одобрили участки под инвестпроекты на 565 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных