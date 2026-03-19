Продажи новой Volga в России начнутся летом: показываем фото Экономика

Первая модель линейки возрожденного бренда Volga поступит в продажу летом 2026 года, сообщили в пресс-службе бренда.

Речь о кроссовере Volga K50, который относится к D-классу. Его длина составляет 4770 мм, ширина – 1895 мм, колесная база – 2845 мм. Среди особенностей оформления – панорамная стеклянная крыша с люком и контурная подсветка салона.

Кроссовер оснащен бензиновым турбированным двигателем объемом 2 литра мощностью 238 л. с. и системой полного привода. В паре с мотором работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Также предусмотрена адаптивная подвеска.

В базовую комплектацию входит пакет зимних опций: электроподогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок и боковых зеркал. Еще автомобиль оснащен электронными ассистентами водителя и рядом функций комфорта, включая память настроек сидений, массаж и вентиляцию передних сидений, электропривод регулировки спинки второго ряда и аудиосистему с 12 динамиками.

Ранее сообщалось, что Volga открестилась от сотрудничества с Geely. Как новый бренд собирается конкурировать с "китайцами", рассказала руководитель марки АО "Производство легковых автомобилей" Татьяна Фадеева.

Стоимость кроссовера пока не разглашается, но источники поговаривают, что цены на новые автомобили Volga будут начинаться от 3 млн рублей.