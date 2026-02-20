На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Экономика

Volga объявила о наборе сотрудников в Нижнем Новгороде

20 февраля 2026 16:17 Экономика
Volga объявила о наборе сотрудников в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба Volga

Компания "Производство легковых автомобилей" ("ПЛА") запустил официальный сайт бренда Volga, на котором размещена ссылка на страницу с вакансиями. Набор сотрудников ведется как в московском офисе, так и на предприятии в Нижнем Новгороде под брендом Volga.

Как выяснило НИА "Нижний Новгород", по данным на 20 февраля для соискателей открыто около 30 позиций. В частности, в Нижнем Новгороде, где расположена производственная площадка, открыты вакансии по разным направлениям. Среди них — специалисты по цепям поставок, менеджеры по запуску новых продуктов, сотрудники Дирекции стратегии и бренда.

Также предлагаются рабочие специальности: слесарь механосборочных работ (заработная плата — 71-89 тыс. руб./мес.), электрогазосварщик (до 100 тыс. руб./мес.), бригадир (до 97,5 тыс. руб./мес.), слесарь-ремонтник (73-115 тыс. руб./мес.), электромеханик (65-115 тыс. руб./мес.), электромонтер (до 92 тыс. руб./мес.), слесарь-сантехник (73-82 тыс. руб./мес.) и другие. Указанные суммы представлены до вычета налогов.

Напомним, первые автомобили Volga начнут собирать во втором квартале 2026 года, сообщал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Линия моделей будет включать внедорожники класса D-SUV и C-SUV, а также седан класса D.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

Автомобили Автопром вакансии
