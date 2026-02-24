Нижегородская Volga будет соответствовать требованиям о локализации такси

Фото:
Новая модель автомобиля Volga будет соответствовать обязательным требованиям по локализации, предусмотренным законом для таксопарков, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.
Представители компании подтвердили готовность соблюдать установленные критерии.
Что касается перспективы экспорта, то на начальном этапе автоконцерн сосредоточится на удовлетворении спроса внутреннего рынка.
"Наша первоочередная задача — удовлетворение потребностей российских клиентов", — уточнили в пресс-службе Volga.
Ранее стало известно, сколько будут стоить новые автомобили Volga, которые начнут собирать в Нижнем Новгороде.
Также сообщалось, что Volga открыла набор сотрудников на производство в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+