Нижегородская Volga будет соответствовать требованиям о локализации такси Экономика

Фото: пресс-служба Volga

Новая модель автомобиля Volga будет соответствовать обязательным требованиям по локализации, предусмотренным законом для таксопарков, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.

Представители компании подтвердили готовность соблюдать установленные критерии.

Что касается перспективы экспорта, то на начальном этапе автоконцерн сосредоточится на удовлетворении спроса внутреннего рынка.

"Наша первоочередная задача — удовлетворение потребностей российских клиентов", — уточнили в пресс-службе Volga.

Ранее стало известно, сколько будут стоить новые автомобили Volga, которые начнут собирать в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что Volga открыла набор сотрудников на производство в Нижнем Новгороде.