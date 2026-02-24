Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
24 февраля 2026 18:14
Нижегородская Volga будет соответствовать требованиям о локализации такси

Фото: пресс-служба Volga

Новая модель автомобиля Volga будет соответствовать обязательным требованиям по локализации, предусмотренным законом для таксопарков, который вступит в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя.  

Представители компании подтвердили готовность соблюдать установленные критерии.

Что касается перспективы экспорта, то на начальном этапе автоконцерн сосредоточится на удовлетворении спроса внутреннего рынка.

"Наша первоочередная задача — удовлетворение потребностей российских клиентов", — уточнили в пресс-службе Volga.

Ранее стало известно, сколько будут стоить новые автомобили Volga, которые начнут собирать в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что Volga открыла набор сотрудников на производство в Нижнем Новгороде.

Автомобили Автопром Такси
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных