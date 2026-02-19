На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

Производство автомобилей VOLGA в Нижнем Новгороде запустят во втором квартале

19 февраля 2026 14:05 Экономика
Производство автомобилей VOLGA в Нижнем Новгороде запустят во втором квартале

Фото: пресс-служба Volga

Проект по созданию новых российских автомобилей VOLGA выходит на стадию запуска. Производство стартует во втором квартале 2026 года на площадке в Нижнем Новгороде, где ранее собирали Skoda и Volkswagen. Об этом сообщили в пресс-службе АО "ПЛА", которая реализует проект. 

На старте бренд представит три модели — в сегментах D-SUVC-SUV и D-седан. Сейчас на заводе идет подготовка оборудования и инфраструктуры к серийному выпуску. Предприятие рассчитано на производство до 110 тысяч автомобилей в год.

Как уточнили в компании, при подготовке проекта анализировались технологии ведущих китайских автопроизводителей. В дальнейшем на их основе планируется создание собственных инновационных разработок и оригинальных моделей с уникальными характеристиками и глубокой локализацией.

Отмечается, что автомобили будут ориентированы на широкий круг потребителей. Модели получат современные системы помощи водителю, просторный эргономичный салон, продуманный дизайн и использование натуральных материалов в отделке. Также заявлена адаптация к эксплуатации при низких температурах: уже в базовой комплектации автомобили оснастят полным зимним пакетом.

Ранее о старте сборки автомобилей Volga в Нижнем Новгороде весной 2026 года сообщал вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров. В феврале об этом сказал и глава Минпромторга Антон Алиханов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

