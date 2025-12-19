Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
19 декабря 2025 11:40Нижегородская Volga C50 прошла сертификацию в России
19 декабря 2025 11:00Соглашение о субсидировании технопарка "Волга" может быть расторгнуто
19 декабря 2025 10:39Нижегородские сельхозпредприятия увеличили производство мяса
19 декабря 2025 10:00Нижегородская область получит федеральные средства на ремонт дорог
18 декабря 2025 17:04Люлин назвал принятие бюджета-2026 результатом большой совместной работы
18 декабря 2025 16:12Экономист усомнился в введении налога на сверхприбыль кредитных организаций
18 декабря 2025 14:18"Дзержинский водоканал" присоединился к федпроекту "Производительность труда"
18 декабря 2025 13:46Нижегородская область сэкономила на торгах в ноябре более 200 млн рублей
18 декабря 2025 12:13Защита от патентного троллинга: нижегородскому бизнесу дали советы
18 декабря 2025 11:40Евгений Люлин подчеркнул важность нового инвестиционного соглашения в сфере АПК
Экономика

Нижегородская Volga C50 прошла сертификацию в России

19 декабря 2025 11:40 Экономика
Нижегородская Volga C50 прошла сертификацию в России

Фото: пресс-служба Volga

Седан Volga C50, ставший второй моделью в линейке возрожденного бренда, успешно прошёл сертификацию в России. На автомобиль оформлено одобрение типа транспортного средства, что открывает путь к началу его серийного производства и официальных продаж, сообщает "РГ".

Производством модели займётся компания "Нижегородские легковые автомобили".

Новинка создана на базе китайского седана Geely Preface, однако получила ряд технических отличий. Внешне автомобиль практически не отличается от донора, но адаптирован под российские условия и стандарты.

Volga C50 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем, который предлагается в двух вариантах мощности — 150 или 200 лошадиных сил. Вне зависимости от форсировки, мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее сообщалось, что в рамках возрождения бренда Volga в России планируют выпуск трёх моделей: двух кроссоверов — K40 и K50, а также седана C50. Все они базируются на платформах китайской марки Geely и будут производиться в Нижнем Новгороде.

Сертификацию уже прошел кроссовер Volga K50.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Автопром
Поделиться:
Новости по теме
16 декабря 2025 18:43Сеть роботизированных автомоек могут создать в Нижегородской области
01 декабря 2025 14:46Бывший автозавод Volkswagen планируют перезапустить в Нижнем Новгороде
01 декабря 2025 09:38Новый порядок расчёта утильсбора вступил в силу в России с 1 декабря
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных