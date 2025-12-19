Нижегородская Volga C50 прошла сертификацию в России Экономика

Фото: пресс-служба Volga

Седан Volga C50, ставший второй моделью в линейке возрожденного бренда, успешно прошёл сертификацию в России. На автомобиль оформлено одобрение типа транспортного средства, что открывает путь к началу его серийного производства и официальных продаж, сообщает "РГ".

Производством модели займётся компания "Нижегородские легковые автомобили".

Новинка создана на базе китайского седана Geely Preface, однако получила ряд технических отличий. Внешне автомобиль практически не отличается от донора, но адаптирован под российские условия и стандарты.

Volga C50 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбодвигателем, который предлагается в двух вариантах мощности — 150 или 200 лошадиных сил. Вне зависимости от форсировки, мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее сообщалось, что в рамках возрождения бренда Volga в России планируют выпуск трёх моделей: двух кроссоверов — K40 и K50, а также седана C50. Все они базируются на платформах китайской марки Geely и будут производиться в Нижнем Новгороде.

Сертификацию уже прошел кроссовер Volga K50.