Общество

Стала известна стоимость новых автомобилей Volga в Нижнем Новгороде

21 февраля 2026 14:07 Общество
Стала известна стоимость новых автомобилей Volga в Нижнем Новгороде

Фото: сайт Volga

Новые автомобили Volga, которые собираются выпускать в Нижнем Новгороде, будут стоить от 3 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.

Напомним, сборку автомобилей запустят во втором квартале 2026 года на площадке, где раньше производили Skoda и Volkswagen. В линейке будут седан класса D, а также кроссоверы сегментов D-SUV и C-SUV.

Сначала на рынок выведут три модели. Первой станет седан бизнес-класса, построенный на базе Geely Preface. Его цена начнется от 4 млн рублей.

Также готовят два кроссовера на базе Geely Monjaro. Их стоимость будет стартовать с 3 млн рублей и зависеть от выбранной комплектации и набора опций.

В производстве собираются использовать технологии, которые ранее применялись при выпуске Volkswagen Polo и Skoda Octavia.

Кроме того, привычного логотипа с оленем на новых машинах не будет. Его заменит надпись VOLGA. Название бренда разместят на руле и спереди кузова.

Продажи планируют начать в конце 2026 года.

Ранее сообщалось, что Volga объявила о старте набора сотрудников на производство в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

