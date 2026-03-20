Экономика

Семь нижегородских перевозчиков получат областные субсидии в 2026 году

20 марта 2026 12:00 Экономика
Семь транспортных организаций в Нижегородской области получат субсидии из регионального бюджета. Соответствующий указ 18 марта был опубликован на официальном сайте правовых актов.

Субсидии предусмотрены для АО "Выксунское пассажирское автотранспортное предприятие", "Городецкий пассажирский автотранспорт" и "Нижегородский пассажирский автотранспорт".

Кроме того, средства получат ООО "АТП", "Горавтотранс", "Кстовская транспортная компания" и "Транс-НН".

Ранее сообщалось, что за 2025 год перевозчиков в Нижегородской области оштрафовали на 2,9 млн рублей. Большую часть этой суммы компании уже перечислили в бюджет. Остальную часть с них взыскивают через суд. 

