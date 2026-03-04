Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Частные перевозчики повысят стоимость проезда в Павловском округе

04 марта 2026 11:30 Общество
Частные перевозчики повысят стоимость проезда в Павловском округе

Фото: Александр Воложанин

В Павловском округе в марте изменится стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru со ссылкой на районную администрацию.

Так, повышение тарифов запланировали два частных перевозчика. Компания ООО "РусАвтоЛайн" намерена изменить цену с 10 марта, а ООО "Русавтотайм" — с 14 марта. Другие перевозчики, по информации администрации, о планах пересмотра стоимости проезда не заявляли.

В округе пассажирские перевозки осуществляются по нерегулируемым тарифам, что позволяет транспортным компаниям самостоятельно устанавливать стоимость проезда.

На социальных маршрутах, которые обслуживает компания "Павловское ПАП", тариф останется прежним — 45 рублей.

В районной администрации добавили, что разница в стоимости проезда между Павловом и Нижним Новгородом связана с тем, что в округе регулярные перевозки работают по нерегулируемым тарифам и не получают бюджетных субсидий.

Ранее стало известно, что номера 17 автобусных маршрутов изменились в Кстовском районе.

